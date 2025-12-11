تلقت عائلة إكرامي الشحات أسطورة حراسة المرمى في مصر والنادي الأهلي، صدمة كبيرة بل وتعد الصدمة الأقوى في حياة كل أفراد هذه العائلة الرياضية العريقة، هو خبر وفاة الابن الأكبر للعائلة أحمد إكرامي.

وفي فبراير من عام 2006، كانت عائلة وحش أفريقيا إكرامي الشحات، على موعد مع صدمة لا تزال الأصعب في حياتهم إلى الأن، ولكنها لم تكن صدمة للعائلة فقط بل للوسط الرياضي بشكل كامل.

وكانت وفاة أحمد إكرامي في عام 2006، بعمر يناهز 25 عاما، مفاجأة كبيرة، خاصة وأن الراحل لم يكن يعاني من أزمات صحية، ووفاته جاءت بشكل طبيعي.

والراحل أحمد إكرامي، كان قد بدأ مشواره في كرة القدم، من صفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، لكنه لم يستمر في الفريق، حيث قرر الرحيل في يناير عام 2001، لينضم إلى الترسانة، باحثا عن المشاركة بشكل أكبر وبصفة أساسية.

وخلال الفترة التي قضاها الراحل أحمد إكرامي داخل صفوف نادي الترسانة، زامل نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، خلال فترة تواجد الأخير في صفوف الشواكيش.

ولعب الراحل في صفوف الترسانة لمدة موسم واحد، حيث انتقل إلى صفوف الفريق البترولي إنبي في يناير 2002، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في عام 2003 بعد تعرضه لإصابة قوية في الكتف.

والراحل أحمد إكرامي شارك على الصعيد الدولي، في 4 مباريات رفقة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، في بطولة كأس العالم للناشئين التي أقيمت في مصر عام 1997.

وسبق وتحدث شريف إكرامي عن وفاة شقيقه أحمد، خلال ظهوره ضيفا على قناة "النهار"، في وقت سابق، قائلا: "أحمد اخويا حاضر معايا باستمرار ومعايا في كل سجدة، ووفاته كسرتني".

