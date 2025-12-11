مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

- -
19:30

السعودية

كأس العرب

المغرب (الثاني)

- -
16:30

سوريا

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

روما

جميع المباريات

إعلان

"وفاة مفاجأة وزامل أبو تريكة".. 10 صورة وأبرز المعلومات عن الراحل أحمد إكرامي

كتب - يوسف محمد:

06:01 ص 11/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد إكرامي (1)
  • عرض 10 صورة
    أحمد وشريف إكرامي
  • عرض 10 صورة
    إكرامي الشحات - أرشفية
  • عرض 10 صورة
    أحمد إكرامي الشحات
  • عرض 10 صورة
    عائلة إكرامي الشحات (2) (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    عائلة إكرامي الشحات (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    إكرامي الشحات
  • عرض 10 صورة
    إكرامي الشحات
  • عرض 10 صورة
    إكرامي الشحات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقت عائلة إكرامي الشحات أسطورة حراسة المرمى في مصر والنادي الأهلي، صدمة كبيرة بل وتعد الصدمة الأقوى في حياة كل أفراد هذه العائلة الرياضية العريقة، هو خبر وفاة الابن الأكبر للعائلة أحمد إكرامي.

وفي فبراير من عام 2006، كانت عائلة وحش أفريقيا إكرامي الشحات، على موعد مع صدمة لا تزال الأصعب في حياتهم إلى الأن، ولكنها لم تكن صدمة للعائلة فقط بل للوسط الرياضي بشكل كامل.

وكانت وفاة أحمد إكرامي في عام 2006، بعمر يناهز 25 عاما، مفاجأة كبيرة، خاصة وأن الراحل لم يكن يعاني من أزمات صحية، ووفاته جاءت بشكل طبيعي.

والراحل أحمد إكرامي، كان قد بدأ مشواره في كرة القدم، من صفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، لكنه لم يستمر في الفريق، حيث قرر الرحيل في يناير عام 2001، لينضم إلى الترسانة، باحثا عن المشاركة بشكل أكبر وبصفة أساسية.

وخلال الفترة التي قضاها الراحل أحمد إكرامي داخل صفوف نادي الترسانة، زامل نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، خلال فترة تواجد الأخير في صفوف الشواكيش.

ولعب الراحل في صفوف الترسانة لمدة موسم واحد، حيث انتقل إلى صفوف الفريق البترولي إنبي في يناير 2002، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في عام 2003 بعد تعرضه لإصابة قوية في الكتف.

والراحل أحمد إكرامي شارك على الصعيد الدولي، في 4 مباريات رفقة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، في بطولة كأس العالم للناشئين التي أقيمت في مصر عام 1997.

وسبق وتحدث شريف إكرامي عن وفاة شقيقه أحمد، خلال ظهوره ضيفا على قناة "النهار"، في وقت سابق، قائلا: "أحمد اخويا حاضر معايا باستمرار ومعايا في كل سجدة، ووفاته كسرتني".

أقرأ أيضًا:

بشير التابعي: خروج المنتخب كان مهينًا وأرفض ما فعله طولان

بينهم أبو تريكة.. إبراهيم فايق يلتقي بنجوم الأهلي والزمالك السابقين في الدوحة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عائلة إكرامي الشحات شريف إكرامي النادي الأهلي أحمد إكرامي وفاة أحمد إكرامي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى