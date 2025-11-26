علقت حبيبة إكرامي زوجة نجم وسط نادي بيراميدز أمس الثلاثاء، على أزمة زوجها واستمرار حبسه حتى جلسة يوم 30 ديسمبر المقبل، بعد اتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

وكانت حبيبة نشرت عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، آية قرآنية: "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصيبة قَالُوا إِنَّا للهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المُهْتَدُونَ".

وقررت محكمة جنايات الجيزة أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، إلى يوم 30 من شهر ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.

أبرز المعلومات عن حبيبة إكرامي

وتبلغ حبيبة إكرامي من العمر 26 عاما، فهى تصغر زوجها ونجم الكرة المصرية بعامين فقط.

وتعد حبيبة إكرامي، ابنة لواحدة من أعرق العائلات الرياضية في تاريخ مصر، إذ أن والدها هو حارس مصر السابق إكرامي الشحات وشقيقها هو شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز الحالي.

وحفل خطوبة رمضان صبحي على حبيبة إكرامي أقيم في عام 2016، قبل أن يحتفل الثنائي بحفل زفافهما في عام 2017 خلال احتراف رمضان في الدوري الإنجليزي.

وكان رمضان صبحي وصف زوجته، في تصريحات تليفزيونية سابقة، بأنها "وش السعد عليه"، حيث بعد الخطوبة مباشرة، انتقل اللاعب إلى صفوف فريق ستوك سيتي الإنجليزي، في نقلة كبيرة في مسيرة اللاعب آنذاك.

