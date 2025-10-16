"قصص متفوتكش".. صلاح يكشف عن مثله الأعلى.. وخطوبة لاعب الزمالك

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها استمتاع إمام عاشور في الساحل الشمالي، قرار ليفربول الجديد تجاه ديوجو جوتا، وأزمة حامد حمدان.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

زواجه من فنانة وأغنية عالمية.. أشهر الشائعات التي لاحقت محمد صلاح

لاحقت الشائعات المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من جديد، بانتشار أنباء عن إصدار المغنية البربادوسية ريهانا، أغنية له.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

محمد صلاح يكشف لأول مرة عن مثله الأعلي في كرة القدم

فتح محمد صلاح نجم فريق ليفربول وقائد منتخب مصر، قلبه للحديث عن العديد من الأمور في حياته الشخصية والكروية، وذلك في مقابلة نشرها الموقع الرسمي للريدز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"البيرث دي جيرل".. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد مكة في المنزل

احتفل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعيد ميلاد نجلته الأولى "مكة" في أجواء عائلية بالمنزل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

10 صور جديدة من خطوبة دونجا لاعب الزمالك

احتفل نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمراسم خطوبته، مستغلًا فترة التوقف الدولي والراحلة السلبية التي حصل عليها الفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أحمد شوبير يكشف اعتذار أحد المدربين عن الانضمام لجهاز ياس توروب في الأهلي

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، تغيير أحد أعضاء الجهاز الفني الذي كان من المقرر انضمامه للفريق في الساعات المقبلة، بعد تمسك فريقه باستمراره معه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

محمد صلاح يتحدث عن معاناته في الطفولة وكيف يتعامل مع المباريات السيئة

تحدث النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، عن أبرز التحديات التي واجهها في مسيرته الكروية، كاشفاً عن الصعوبات التي عاشها في بداياته، والأسباب التي تجعله متمسكًا بحب اللعبة رغم مرور السنوات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"الديون والفروع".. المدير التنفيذي للأهلي يكشف الموقف المالي للنادي في الفترة الماضية

أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، نجح خلال الفترة الماضية، في تسديد جميع الأقساط المرتبطة بأراضي النادي المختلفة التي حصل عليها في الفترة الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

للمرة الأولى في تاريخه.. المغرب يطيح بفرنسا ويتأهل لنهائي كأس العالم للشباب

واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي، بعد أن أطاح بمنتخب فرنسا وبلغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.