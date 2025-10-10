"فيديو لتهنئة العروسين".. 5 صور من ظهور لاعبي الأهلي في أحد الأفراح

"بعتلك رسالة الصبح ياحبيبتي بطمن عليكي ممكن بس تردي عليها"، بهذه الكلمات مازح محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول شقيقته رحاب بالتعليق على أحد صورها بمنصة انستجرام لترد مازحة بـ "لا".

محمد صلاح اعتاد زيارة أسرته وأشقائه عند وصوله مصر في كل إجازة بجانب استقبالهما في أوروبا في لقطات تدل على علاقته القوية بهم سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو في حياتهم الشخصية.

وكانت رباب قد نشرت صورة لها ولمحمد صلاح في طفولتهما وذيلتها بتعليق أيضًَا يدل على قوة العلاقة بينهما:" كنا أطفال وبقلب الأخت الكبيرة، أستنى أخويا يرجع مقدرش أنام قبل ما يرجع ومجرد ما يرجع قلبي يطمئن، وبعدين التضحيات زادت وبقا ينام برا البيت في النادي ، وشويه وسافر و قلبي يتخلع معاه علشان أخويا بيبعد ويسافر ومش بشوفه كل يوم ويبعد ويضحى وإحنا معاه نضحي ومش بنشوفه غير مرة أو إثنين في السنة ويبقى يومين وخلاص".

واختتمت: "التضحيات تزيد والضغوطات تزيد، مازلت أبحث عن أخويا الطفل الصغير اللى قضيت معاه طفولتى وقلبى يتخلع عليه كل ما يبعد، بس يكفيني فخراً المستوى اللى وصلتله، حلمك اللي حققته يا حبيبى ، ربنا يحفظك ويحميك وتحقق أكتر وأكتر".

وحرص كذلك محمد صلاح في فرح شقيقه نصر على العودة لمصر مباشرة بعد خوضه مباراة في أوروبا للتواجد بجانبه.

ورغم ذلك يظهر صلاح في تعامله معهما وحرصه على الاطمئنان عليهما وكأنه أخ أكبر لهما.

