أول تعليق لإمام عاشور بعد ثنائيته في الجونة

كتب_ محمد عبدالهادي:

وجه أحمد الطيب، المعلق الرياضي، تعليق مثير عقب رحيل عدد من لاعبين النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان الجنوب افريقي بيري تاو قد رحل عن صفوف النادي الأهلي منذ أيام، بينما تتردد أنباء حول عدم توصل إدارة القلعة الحمراء لاتفاق مع أكرم توفيق ما يفتح الباب إمام رحيله إلى الدوري القطري، بجانب رحيل ديانج وحمدي فتحي في وقت سابق.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":كهرباء يرحل، بيرسى تاو يرحل، أكرم توفيق يرحل كيف يتم التفريط فى مواهب بهذه القيمة الفنيّة، كهرباء و بيرسى تاو وأكرم توفيق، مهاريّاً و تكتيكيّاً، و بدنيّاً لثلاثة لاعبين جميعهم يلعب فى أكتر من مركز، و من قبل حمدى فتحى و ديانج".

وأضاف: "يتم التفريط فيهم بهذه السهولة، خسارة كبيرة للأهلى و للدورى المصرى، أكرم چوكر لأكثر من ثلاثة مراكز فى أكتر من طريقة لعب و كذلك كهرباء و بيرسى تاوى، الاهلى لا يلومنّ إلا نفسه !! لوم فى المقص".