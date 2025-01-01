15 صورة ترصد أزمة أحمد رفعت من البداية إلى حسم سبب الوفاة

كتب- محمد عبدالهادي:

باتت قضية الاعب الراحل أحمد رفعت، نجم فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر السابق، حديث الوسط الرياضي المصري اليوم الأربعاء، وذلك بعدما أعلنت النيابة العامة تفاصيل وفاة اللاعب.

بدايات أزمة أحمد رفعت

البداية كانت بسقوط اللاعب أحمد رفعت في شهر مارس من عام 2024، وذلك خلال مباراته أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري، ليتم نقله على الفور لإحدي المستشفيات بالإسكندرية، وتم تشخيص حالته بتعرضه لأزمة قلبية.

وبعد حجزه في المستشفى استعاد اللاعب وعيه وعاد للحياة بعدما كان على حافة الموت لتوقف عضلة القلب، وعاد رفعت للظهور الإعلامي وتحدث عن الواقعة والعديد من الملابسات حول مسيرته الكروية.

أحمد رفعت يروي أزماته مع الأندية

خلال ظهور أحمد رفعت مع الإعلامي إبراهيم فايق، تحدث عن مروره بالعديد من الأزمات قبل رحيله، وذلك خلال احترافه بنادي الوحدة الإماراتي، وتسبب بعض المسؤولين في عودته مرة أخرى وتعرضه لضغوطات كبيرة.

وفاة أحمد رفعت

بعد 117 يومًا من سقوطه، تلقت الجماهير المصرية في 6 يوليو 2024، نبأ وفاة اللاعب، ليخيم الحزن على أوساط الرياضة المصرية، نظرًا لظروف الواقعة ووفاته في سن الـ31 عامًا.

الرئيس السيسي يأمر بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة العامة



05 أغسطس 2024 الرئيس السيسي أمر بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة العامة، وذلك لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة، كما وجه بالتنسيق بين كافة جهات الدولة الخاصة بسفر الرياضيين أثناء فترة التجنيد، وأمر بتحقيق المساواة بين كافة اللاعبين في إجراءات سفرهم خارج البلاد.





كما شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة التحقيق مع الجهات المختصة، للوقوف على الأزمات التي تعرض لها اللاعب خلال إحترافه مع الوحدة الإماراتي.

سبب وفاة أحمد رفعت

بعد 6 أشهر من وفاة أحمد رفعت، ظهرت اليوم نتيجة التحقيقات في وفاة اللاعب أحمد رفعت، والتي أوضحت أن اللاعب توفى نتيجة تعرضه لأسباب وراثية في القلب، وهو ماتسبب في سقوطه بأرضية الملعب ومن ثم وفاته.

وجاء بيان النيابة العامة كالآتي: "وخلُصت التحقيقات المجراة إلى أن السبب المباشر في حدوث وفاة اللاعبين يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية بكل منهما، حيث أسفرت التحقيقات أن اللاعب أحمد السيد رفعت، توفى بتاريخ 6/ 7 /2024 بسبب سكتة قلبية مفاجئة كانت قد اعترته بعد سابق إصابته بتوقف عضلة القلب بتاريخ 11 /3 /2024 حال مشاركته في مباراة لفريقه بالدوري المصري الممتاز؛ بسبب إصابته بجلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري".

وأضاف: "وقد جرى آنذاك اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قِبله من تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية، إلا أنه لم يستجب لتلك الأدوية لوجود خلل جيني لديه يمنع ذلك ويؤدي في الأصل إلى التصلب المبكر في الشرايين التاجية وحدوث خلل بالصفائح الدموية.

وقد توصلت التحقيقات إلى وجود بعض المخالفات الإدارية التي شابت إجراءات سفر اللاعب المتوفى إلى خارج البلاد من قبل، وقد أصدرت الجهة الإدارية قراراتها حيال المتسبب فيها".