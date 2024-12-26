أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2024، بكل أحداثها أحداثها سواء كانت أحداث سعيدة أو الأحداث غير الجيدة أيضاً، التي واجهت الكثير من نجوم كرة القدم خلال العام الجاري.

وشهد عام 2024، نجاحات متعددة للكثير للرياضة المصرية، سواء على المستوى الجماعي أو حتى على مستوى الألعاب الفردية، إلا أن هذا العام في الوقت ذاته لم يكن هو الأفضل لعدد من لاعبي الكرة المصرية.

وتعرض عدد من نجوم القطبين الأهلي والزمالك، بإصابات قوية خلال العام الحالي، أبعدتهم عن المشاركة في المباريات لفترة كبيرة، بل يوجد العديد منهم يغيب عن المشاركة حتى وقتنا هذا، أبرزهم إصابة علي معلول نجم الأهلي بقطع في وتر أكيلس، كذلك أحمد حمدي لاعب الزمالك الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي وغيرهم من اللاعبين الذين سوف نتعرض عليه.

علي معلول "قطع في وتر أكيلس"

وتعرض التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي، في مايو الماضي للإصابة بقطع في وتر أكيلس، خلال مشاركته في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي برادس، التي خضع على إثرها لجراحة ناجحة، ويغيب معلول عن المشاركة في المباريات مع النادي الأهلي حتى الآن.

وبات النجم التونسي، قريب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مع المارد الأحمر، خلال الأيام المقبلة.

محمد هاني "جزع في الرباط الداخلي للركبة".

واستمرت سلسلة الإصابات تضرب صفوف النادي الأهلي، لكن هذه المرة عن طريق الظهير الأيمن للفريق محمد هاني، الذي تم الإعلان في سبتمبر الماضي، عن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته في نهائي السوبر الأفريقي أمام الزمالك، الذي خضع على إثرها لبرنامج تأهيلي للتخلص من الإصابة.

وكشف طبيب النادي الأهلي منذ عدة أيامك، أن هاني يخوض في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة للتخلص من إصابة التمزق في الرباط الصليبي الخلفي، التي لحقت به.

كريم فؤاد "قطع في الرباط الصليبي".

ومع نهاية الموسم الماضي من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023-2024، خلال مشاركة نجم الأهلي كريم فؤاد في مباراة الفريق أمام سموحة ببطولة الدوري المصري، تعرض للإصابة في اللقاء ليتم استبداله وخروجه من اللقاء، قبل أن يتم الكشف بعد ذلك عن إصابته بقط في الرباط الصليبي.

وتعد هذه هى المرة الثانية التي يتعرض فيها كريم فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، يخوض كريم فؤاد في الوقت الحالي المرحلة الثانية من البرنامج العلاجي والتأهيلي لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي.

محمود الونش "قطع في الرباط الصليبي"

وفي فبراير الماضي أعلن نادي الزمالك، تعرض مدافعه محمود حمدي الونش للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليخضع اللاعب بعد ذلك لجراحة ناجحة في أحد المراكز الطبية بألمانيا، واستمر في أداء برنامج التأهيل والعلاج للتخلص من هذه الإصابة.

وعاد محمود حمدي الونش للمشاركة في المباريات بشكل رسمي رفقة نادي الزمالك، حيث كانت مشاركته الأولى رفقة الأبيض بعد الإصابة في 2 ديسمبر الجاري، أمام فريق غزل المحلة، حينما دخل بديلاً في الدقيقة 82.

محمد عبد الشافي "قطع في الرباط الصليبي"

وبعد أيام قليلة من إصابة محمود حمدي الونش بقطع في الرباط الصليبي، أعلن نادي الزمالك، إصابة الظهير الأيسر للفريق محمد عبد الشافي بقطع في الرباط الصليبي أيضاً، خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق.

وسافر عبد الشافي بعد ذلك إلى ألمانيا، لإجراء جراحة الرباط الصليبي، التي خضع لها اللاعب مع بداية شهر مارس الماضي في أحد المراكز الطبية بألمانيا، لم يعد عبد الشافي للمشاركة في المباريات رفقة الفريق حتى الأن.

أحمد حمدي "قطع في الرباط الصليبي"

ولم يكن الونش هو اللاعب الزملكاوي الوحيد، الذي طالته إصابة الرباط الصليبي في عام 2024، حيث لحق به زميله بالفريق أحمد حمدي، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مايو الماضي، خلال مشاركته رفقة الفارس الأبيض، في نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، الذي توج بها الفارس الأبيض بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب ذاته قبل تعرضه للإصابة في اللقاء وخضع أحمد حمدي لعملية الرباط الصليبي، بأحد المراكز الطبية المتخصصة.

أقرأ أيضاً:

منصب لحسن شحاتة.. قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم في ثاني اجتماعاته

https://www.masrawy.com/ sports/sports_news/details/ 2024/12/25/2697648/