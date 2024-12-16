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"كولر كان تلميذه".. معلومات لا تعرفها عن جروس مدرب الزمالك الجديد

08:13 ص الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق
  • عرض 21 صورة
    كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق
  • عرض 21 صورة
    السويسري كريستيان جروس
  • عرض 21 صورة
    كريستيان جروس
  • عرض 21 صورة
    كريستيان جروس مدرب الزمالك
  • عرض 21 صورة
    كريستيان جروس مدرب الزمالك
  • عرض 21 صورة
    السويسري كريستيان جروس
  • عرض 21 صورة
    كريستيان جروس مدرب الزمالك
  • عرض 21 صورة
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    كريستيان جروس
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    كريستيان جروس المرشح لتدريب الزمالك
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    كريستيان جروس
  • عرض 21 صورة
    كريستيان جروس
  • عرض 21 صورة
    السويسري كريستيان جروس
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كتب- محمد خيري:

أصبح السويسري كريستيان جروس، قريب للغاية من تولي تدريب فريق الزمالك، في ولاية جديدة، بدلا من البرتغالي جوزيه جوميز، الذي رحل لتولي تدريب الفتح السعودي.

وقاد جروس فريق الزمالك من قبل موسم 2018\2019، ونجح في التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، مع الأبيض، وقدم أداء مميز.

ومن المفارقات الطريفة، أن الزمالك والأهلي، قطبي الكرة المصرية، أصبحوا، تحت قيادة مدرسة سويسرية، حيث يقود النادي الأهلي السويسري مارسيل كولر، وقادهم لنجاحات عديدة.

كولر تلميذ جروس

وبدأ مارسيل كولر مسيرته التدريبية كمساعد للسويسري كريستيان جروس، من عام 1992 حتى 1997، عندما كان يشرف على تدريب نادي جراسهوبرز السويسري حيث كان كولر لاعباً تحت قيادته ثم انضم لجهازه الفني بعد اعتزاله.

ويتصدر جروس قائمة المدربين الأكثر مواجهة لكولر بـ18 مواجهة في الدوري السويسري بنظامه القديم وكأس سويسرا.

وفاز جروس على كولر في 6 مباريات، بينما فاز كولر في 4 مباريات وتعادلا في 8 مباريات.

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