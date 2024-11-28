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عائلة دي بروين.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن زوجته وشقيقته ووالديه

08:08 م الخميس 28 نوفمبر 2024
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    زوجة كيفن دي بروين
  • عرض 19 صورة
    زوجة كيفن دي بروين
  • عرض 19 صورة
    زوجة كيفن دي بروين
  • عرض 19 صورة
    عائلة كيفن دي بروين
  • عرض 19 صورة
    زوجة كيفن دي بروين
  • عرض 19 صورة
    زوجة كيفن دي بروين
  • عرض 19 صورة
    زوجة كيفن دي بروين
  • عرض 19 صورة
    زوجة كيفن دي بروين
  • عرض 19 صورة
    زوجة كيفن دي بروين
  • عرض 19 صورة
    زوجة كيفن دي بروين
  • عرض 19 صورة
    زوجة كيفن دي بروين
  • عرض 19 صورة
    زوجة كيفن دي بروين
  • عرض 19 صورة
    زوجة كيفن دي بروين
  • عرض 19 صورة
    والد كيفن دي بروين
  • عرض 19 صورة
    عائلة كيفن دي بروين
  • عرض 19 صورة
    زوجة كيفن دي بروين
  • عرض 19 صورة
    زوجة كيفن دي بروين
  • عرض 19 صورة
    زوجة كيفن دي بروين
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عندما أكمل دي بروين مباراته الدوليه رقم 100 مع منتخب بلجيكا احتفل مع زوجته ميشيل لاكروا وأطفالهما الثلاثة قبل المباراة.

تعرف دي بروين على زوجته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهي شخصية معروفة في بلجيكا وألمانيا.

تزوج دي بروين وميشيل لاكروا بعد ثلاث سنوات من لقائهما.

وتقدم دي بروين للزواج من ميشيل في ديسمبر 2016 في برج إيفل بباريس، وأقاما حفل الزفاف في سورينتو بإيطاليا 16 يونيو 2017.

وتعمل زوجة دي بروين في مجال الأعمال الخيرية لمساعدة المحتاجين، وشاركت في إعلان تجاري لشركة ماكدونالدز في بلجيكا مع زوجها دي بروين.

أنجب دي بروين وزوجته 3 أطفال بعد زواجهما عام 2017، وتحرص على متابعة مباريات مان سيتي في ملعب الاتحاد، كما تدعمه داخل وخارج الملعب.

وفي مقابلة عام 2019، قال دي بروين، إن زوجته غيرت حياته بعدة طرق، مضيفًا: "لا أعرف ماذا كنت سأفعل بدونها، وهي أهم شخص في حياتي".

أخت كيفن دي بروين

لدى دي بروين شقيقة، وهي تعمل مهندسة بترول، بينما والدها رجل أعمال.

والد دي بروين

هيرفيج دي بروين والد كيفن، كان المرشد والقدوة له طوال رحلته في كرة القدم منذ الطفولة.

عائلة دي بروين ما اسم أم دي بروين؟ ميشيل لاكروا زوجة دي بروين انا دي بروين ستيفاني دي بروين اخت كيفين دي بروين مان سيتي
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