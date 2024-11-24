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على الشاطيء وسلمها جائزة.. كيف يستمتع محمد صلاح بأسعد لحظاته مع عائلته؟

06:35 م الأحد 24 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح وزوجته
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح وزوجته
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 25 صورة
    ماجي زوجة محمد صلاح وابنتهما كيان
  • عرض 25 صورة
    مكة وكيان ابنتا محمد صلاح
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح وزوجته وابنته مكة
  • عرض 25 صورة
    ماجي زوجة محمد صلاح وابنتها كيان1
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح وابنته مكة
  • عرض 25 صورة
    كيان ابنة محمد صلاح
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح وأسرته
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في عام 2021، أثارت لقطة محمد صلاح، نجم ليفربول، مع زوجته ماجي صادق الإعجاب بشكل كبير، إذ رفض استلام جائزة القدم الذهبية وفضل أن تتسلم زوجته الجائزة بدلاً منه، تقديراً لدورها معه في السنوات الماضية.

ونشر صلاح عددًا من الصور في وقت سابق، رفقة وزوجته وبناته خلال الاستمتاع بإجازة الصيف على شاطئ البحر، بالإضافة إلى نشر أكثر من صورة خلال احتفاله برأس السن رفقة زوجته وأبنائه في المنزل أيضاً.

كما حرص صلاح على أصطحابهم معه إلى النادي، للاحتفال والتقاط الصور التذكارية مع الألقاب التي توج بها مع النادي ومنهم بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

ويحرص دائماً النجم المصري، على الظهور رفقة زوجته وبناته في الكثير من الاحتفالات، ومنها ظهورهم معه في الملعب بعد التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي في موسم 2021-2022.

عائلة محمد صلاح في ملعب ليفربول محمد صلاح زوجة محمد صلاح بنات محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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