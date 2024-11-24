في عام 2021، أثارت لقطة محمد صلاح، نجم ليفربول، مع زوجته ماجي صادق الإعجاب بشكل كبير، إذ رفض استلام جائزة القدم الذهبية وفضل أن تتسلم زوجته الجائزة بدلاً منه، تقديراً لدورها معه في السنوات الماضية.

ونشر صلاح عددًا من الصور في وقت سابق، رفقة وزوجته وبناته خلال الاستمتاع بإجازة الصيف على شاطئ البحر، بالإضافة إلى نشر أكثر من صورة خلال احتفاله برأس السن رفقة زوجته وأبنائه في المنزل أيضاً.

كما حرص صلاح على أصطحابهم معه إلى النادي، للاحتفال والتقاط الصور التذكارية مع الألقاب التي توج بها مع النادي ومنهم بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

ويحرص دائماً النجم المصري، على الظهور رفقة زوجته وبناته في الكثير من الاحتفالات، ومنها ظهورهم معه في الملعب بعد التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي في موسم 2021-2022.