مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

- -
16:00

الأردن

مباريات ودية - منتخبات

السعودية

1 2
03:00

إكوادور

مباريات ودية - منتخبات

كاب فيردي

- -
18:00

صربيا

طائرة حديثة ورحلة خاصة.. تفاصيل نقل بعثة الفراعنة للولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم- صور

كتب- محمد فتحي:

05:30 ص 31/05/2026
    بعثة الفراعنة للولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم (8)
    بعثة الفراعنة للولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم (7)
    بعثة الفراعنة للولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم (5)
    بعثة الفراعنة للولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم (4)
    بعثة الفراعنة للولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم (6)
    بعثة الفراعنة للولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم (2)
    بعثة الفراعنة للولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم (3)
    بعثة الفراعنة للولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم (12)
    بعثة الفراعنة للولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم (11)
    بعثة الفراعنة للولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم (10)
    بعثة الفراعنة للولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم (1)

أكدت مصر للطيران، أنه انطلاقًا من دورها الوطني الرائد في دعم ورعاية المنتخبات والأندية المصرية المشاركة في المحافل والبطولات الدولية، بصفتها الناقل الرسمي للمنتخب القومي المصري في بطولة كأس العالم FIFA 2026، قامت مصر للطيران بتسيير رحلة خاصة رقم MS3009 بأحدث طائراتها من طراز A350، التي انضمت مؤخرًا إلى أسطولها الجوي.

وبحسب بيان الشركة، فإن الطائرة التي تقل البعثة أقلعت فى الدقيقة الأولى من صباح اليوم الأحد 31 مايو من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى مطار كليفلاند بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس العالم FIFA 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال شهر يونيو 2026.

من جانبه، أكد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصرللطيران، أن الشركة تحرص على تقديم كافة سبل الراحة للمنتخب الوطني خلال رحلته للمشاركة في كأس العالم.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصرللطيران، أن تم تشغيل الرحلة بأحدث الطائرات من طراز A350، والمزودة بأعلى مستويات الراحة والرفاهية، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان تجربة سفر مميزه، تقديرًا للمنتخب الوطني ودوره في إسعاد الجماهير المصرية والعربية والأفريقية.

وأعرب عن تمنياته للمنتخب القومي بتحقيق أفضل النتائج خلال مشواره في البطولة، مضيفا أن ذلك يتزامن مع افتتاح مصرللطيران، في 23 مايو الجاري، خطها الجديد إلى مدينة لوس أنجلوس بواقع 3 رحلات أسبوعيًا.

وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح خط جديد إلى مدينة شيكاغو خلال شهر يونيو القادم، في إطار خطة الشركة للتوسع في شبكة خطوطها وتعزيز حضورها في السوق الأمريكية.

نقل بعثة الفراعنة الولايات المتحدة كأس العالم 2026 منتخب مصر كندا مصر للطيران

