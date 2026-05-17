حسم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، نتيجة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي 2025-2026، أمام الجيش الملكي المغربي لصالحه.

وحقق فريق صن داونز الفوز على نظيره الجيش الملكي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بجنوب أفريقيا.

مشوار الجيش الملكي وصن داونز في دوري الأبطال

وتأهل صن داونز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري الأبطال، بعدما حقق الفوز على حساب الترجي التونسي في نصف البطولة.

وفي المقابل تأهل الجيش الملكي إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى مواطنه فريق نهضة بركان المغربي، في نصف نهائي البطولة.

عدد ألقاب صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

ويسعى فريق صن داونز الجنوب أفريقي لزيادة عدد ألقابه في دوري أبطال أفريقيا إلى لقبين، حيث سبق له التتويج باللقب مرة واحدة عام 2016.

وعلى الجانب الآخر يطمح فريق الجيش الملكي هو الآخر، في رفع عدد ألقابه بالبطولة إلى لقبين، حيث توج باللقب مرة واحدة من قبل عام 1985.

