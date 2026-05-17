الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

1 0
19:30

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني

اشبيلية

0 0
20:00

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

0 0
20:00

جيرونا

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:15

ريال بيتيس

يبحث عن لقبه الثاني.. صن داونز يحقق الفوز على الجيش الملكي بهدف في ذهاب نهائي دوري الأبطال

كتب : يوسف محمد

07:28 م 17/05/2026
    خلال مباراة صن داونز وستاد مالي (4)
    خلال مباراة صن داونز وستاد مالي (3)
    خلال مباراة صن داونز وستاد مالي (1)
    خلال مباراة صن داونز ومولودية الجزائر (5)
    خلال مباراة صن داونز وستاد مالي (2)
    خلال مباراة صن داونز والترجي

حسم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، نتيجة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي 2025-2026، أمام الجيش الملكي المغربي لصالحه.

وحقق فريق صن داونز الفوز على نظيره الجيش الملكي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بجنوب أفريقيا.

مشوار الجيش الملكي وصن داونز في دوري الأبطال

وتأهل صن داونز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري الأبطال، بعدما حقق الفوز على حساب الترجي التونسي في نصف البطولة.

وفي المقابل تأهل الجيش الملكي إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى مواطنه فريق نهضة بركان المغربي، في نصف نهائي البطولة.

عدد ألقاب صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

ويسعى فريق صن داونز الجنوب أفريقي لزيادة عدد ألقابه في دوري أبطال أفريقيا إلى لقبين، حيث سبق له التتويج باللقب مرة واحدة عام 2016.

وعلى الجانب الآخر يطمح فريق الجيش الملكي هو الآخر، في رفع عدد ألقابه بالبطولة إلى لقبين، حيث توج باللقب مرة واحدة من قبل عام 1985.

