حصدت الأندية المصرية المشاركة في بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هذا الموسم عوائد مالية متواضعة، بعد مشوارها في دوري أبطال إفريقيا 2026 وكأس الكونفدرالية 2026.

كم حصدت الأندية المصرية من المشاركة الإفريقية؟

وشهدت البطولات الأفريقية هذا الموسم وصول الزمالك لنهائي الكونفدرالية لكن دون تتويج باللقب بعد فوز اتحاد العاصمة بالكأس.

الأهلي ودع دوري أبطال إفريقيا 2025-2026

بينما ودع الأهلي دوري أبطال أفريقا من ربع النهائي أمام الترجي التونسي وبيراميدز من ربع النهائي أمام الجيش الملكي، وودع المصري البورسعيدي بطولة الكونفدرالية من دور ربع نهائي.

جاء الزمالك في صدارة الأندية المصرية من حيث العائدات المالية، بعدما ضمن الحصول على مليون دولار من مشاركته القارية هذا الموسم.

أرباح الأهلي وبيراميدز من المشاركات الإفريقية 2025-2026

في المقابل، حصل كل من الأهلي وبيراميدز على 900 ألف دولار لكل فريق، بعد مشاركتهما في البطولات الإفريقية.

بينما بلغت الحصيلة المالية لنادي المصري البورسعيدي نحو 550 ألف دولار، عقب مشواره في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

