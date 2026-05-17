دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

17:00

سندرلاند

بعد خسارة الزمالك.. كم حصدت الأندية المصرية من المشاركات الأفريقية هذا الموسم؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:09 ص 17/05/2026
    حزن جمهور الزمالك في المدرجات بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026
    حزن جمهور الزمالك في المدرجات بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026
    حزن جمهور الزمالك في المدرجات بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026
    نادي بيراميدز
    بيراميدز (8)
    بيراميدز (9)
    بيراميدز (10)

حصدت الأندية المصرية المشاركة في بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هذا الموسم عوائد مالية متواضعة، بعد مشوارها في دوري أبطال إفريقيا 2026 وكأس الكونفدرالية 2026.

كم حصدت الأندية المصرية من المشاركة الإفريقية؟

وشهدت البطولات الأفريقية هذا الموسم وصول الزمالك لنهائي الكونفدرالية لكن دون تتويج باللقب بعد فوز اتحاد العاصمة بالكأس.

الأهلي ودع دوري أبطال إفريقيا 2025-2026

بينما ودع الأهلي دوري أبطال أفريقا من ربع النهائي أمام الترجي التونسي وبيراميدز من ربع النهائي أمام الجيش الملكي، وودع المصري البورسعيدي بطولة الكونفدرالية من دور ربع نهائي.

جاء الزمالك في صدارة الأندية المصرية من حيث العائدات المالية، بعدما ضمن الحصول على مليون دولار من مشاركته القارية هذا الموسم.

أرباح الأهلي وبيراميدز من المشاركات الإفريقية 2025-2026

في المقابل، حصل كل من الأهلي وبيراميدز على 900 ألف دولار لكل فريق، بعد مشاركتهما في البطولات الإفريقية.

بينما بلغت الحصيلة المالية لنادي المصري البورسعيدي نحو 550 ألف دولار، عقب مشواره في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

والدة ياسمين صبري تكشف عن صورة جديدة والجمهور يعلق

في سوهاج.. خروف مقابل طلب صداقة (صور)
سرقة فيلا السفير الأوروبي.. 3 فيوزات أوقعت "لص العمرانية" في مأزق

وصول 7 آلاف حاج سياحة إلى الأراضي السعودية حتى الآن.. (صور)
لأول مرة في الربيع الحرارة تتخطى حاجز الـ40 درجة.. الأرصاد تصدر تنويها

