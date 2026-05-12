الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الهلال

"ثنائي ضمن ومقعد متبقي".. تعرف على الفرق المتأهلة للبريميرليج في الموسم المقبل 2026-2027

كتب : يوسف محمد

01:53 ص 12/05/2026
    לابע إبسويتش تاون
    ولفرهامبتون ضد أبسويتش تاون (2)

يعتبر عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم حول العالم، الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بأنه الدوري الأقوى على مستوى العالم، نظرا للتنافسية الكبيرة بين كل فرق المسابقة.

وبخلاف الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، فأن دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب"، يشهد أيضًا منافسة قوية بين عدد كبير من الفرق للتأهل إلى البريميرليج.

الفرق التي ضمنت التأهل للبريميرليج في الموسم المقبل

وضمن فريقي كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون التأهل لدوري الإنجليزي البريميرليج، خلال الموسم المقبل 2026-2027، حيث ضمن الفريقين المركز الأول والثاني في تشامبيونشيب.

وتأهل كوفنتري سيتي للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل، بعدما احتل المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 95 نقطة، فيما جاء فريق إبسويتش تاون في المركز الثاني برصيد 84 نقطة.

ويصعد إلى البريميرليج ثلاثة فرق، مما يعني أن هناك فريق لم يضمن تأهله حتى الآن، هو الفريق الذي سيتأهل بعد خوض مباريات البلاي أوف في التشامبيونشب.

ويلعب صاحب المركز الثالث حتى المركز السادس، مباريات البلاي أوف وهى مباريات تلعب بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الفريق الثالث المتأهل للبريميرليج.

ويخوض مباريات البلاي أوف في النسخة الحالية، 4 فرق هم: "ميلول، ساوثهامبتون، ميدلزبره وهال سيتي"، إذ سيتنافس الرباعي على مقعد واحد للتأهل للبريميرليج الموسم المقبل 2026-2027.

