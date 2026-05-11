"بعلم فلسطين".. لامين يامال يخطف الأنظار خلال احتفال برشلونة بلقب الدوري الإسباني

كتب : يوسف محمد

11:51 م 11/05/2026
    لامين يامال علم فلسطين (1)
    لامين يامال علم فلسطين (2) (1)
    لامين يامال علم فلسطين (1) (1)

خطف النجم الإسباني لامين يامال الأنظار بشكل كبير، خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر بعلم فلسطين خلال احتفاله بتتويج برشلونة بلقب الدوري.

واحتفل لاعبي برشلونة اليوم الإثنين بحصد لقب النسخة الحالية من البطولة، بحضور آلاف الجماهير من عشاق الفريق الكتالوني وسط الشوارع.

وظهر يامال خلال الاحتفال باللقب، هو يحمل علم فلسطين بين يديه، في لقطة أثارت تفاعلا واسعا من جانب الجماهير العربية بشكل عام.

وحسم فريق برشلونة لقب الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي 2025-2026، بعدما حقق الفوز على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد أمس.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد

وحقق فريق برشلونة فوزا هاما على حساب نظيره ريال مدريد أمس الأحد 10 مايو الجاري، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وبهذه النتيجة رفع الفريق الكتالوني رصيده من النقاط، إلى 91 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وفي المقابل توقف رصيد فريق ريال مدريد عند النقطة رقم 77، في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة.

موعد مباراة برشلونة المقبلة

ويستعد نادي برشلونة لملاقاة نظيره ديبورتيفو ألافيس يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 مايو الجاري، ضمن منافسات ىالدوري الإسباني.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، يوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

