مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

جميع المباريات

إعلان

نائب رئيس الهلال السوداني السابق لمصراوي: الكاف يماطل في أزمة بركان لأن الخطأ منه

كتب : هند عواد

12:31 م 04/04/2026 تعديل في 12:31 م

الهلال السوداني ونهضة بركان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الطاهر يونس، نائب رئيس الهلال السوادني السابق، مستجدات أزمة مباراة نهضة بركان المغربي، بعد من مشاركة لاعب موقوف.

وتأهل نادي نهضة بركان المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تسجيل هدف في الثواني الأخيرة بشباك الهلال، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب عل ملعب بلدية بركان بالتعادل 1-1.

نائب رئيس الهلال السوداني يتحدث عن أزمة لقاء نهضة بركان


قال الطاهر يونس في تصريحات خاصة لمصراوي: "الكاف لم يرد على الشكاوى المقدمة من الهلال، ويماطل في الوقت ليفرض سياسة الأمر الواقع، المحامي يتابع الأمر وهناك مهلة لمدة 48 ساعة تنتهي غدا، بعدها سنلجأ لمحكمة التحكيم الرياضي "كاس"".

وأضاف: "كاس تفتح يوم الإثنين، بالتالي بعد انتهاء المدة سيتم تقديم الشكوى، إذا لم يرد الاتحاد الأفريقي علينا، كاف يعطل الأمر لأن الخطأ منه، اللاعب ثبت تعاطيه المنشطات والكاف رفع عنه الإيقاف".

الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي

قدم نادي الهلال السوداني شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد نهضة بركان المغربي، بسبب مشاركة حمزة الموساوي في اللقاء، وزعم أنه ثبت إيجابية عينة المنشطات الخاصة باللاعب، بتناوله أدية تحتوي على مادة محظورة.

وتعرض حمزة الموساوي للإيقاف عن المشاركة مع نهضة بركان، قبل أن يتم رفع الإيقاف قبل مواجهة الهلال السوداني.

الطاهر يونس الهلال السوداني نهضة بركان المغربي دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
رسميًا.. زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر
قرار قضائي بشأن طبيب شهير استغل فيديوهات للفنانة هيفاء وهبي في الدعاية
"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار جميع سيارات إم جي الجديدة في مصر
البيت الأبيض: وقف الحرب لا يزال "مجرد فكرة" وترامب لم يوافق بعد
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق