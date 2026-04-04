كشف الطاهر يونس، نائب رئيس الهلال السوادني السابق، مستجدات أزمة مباراة نهضة بركان المغربي، بعد من مشاركة لاعب موقوف.

وتأهل نادي نهضة بركان المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تسجيل هدف في الثواني الأخيرة بشباك الهلال، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب عل ملعب بلدية بركان بالتعادل 1-1.

نائب رئيس الهلال السوداني يتحدث عن أزمة لقاء نهضة بركان



قال الطاهر يونس في تصريحات خاصة لمصراوي: "الكاف لم يرد على الشكاوى المقدمة من الهلال، ويماطل في الوقت ليفرض سياسة الأمر الواقع، المحامي يتابع الأمر وهناك مهلة لمدة 48 ساعة تنتهي غدا، بعدها سنلجأ لمحكمة التحكيم الرياضي "كاس"".

وأضاف: "كاس تفتح يوم الإثنين، بالتالي بعد انتهاء المدة سيتم تقديم الشكوى، إذا لم يرد الاتحاد الأفريقي علينا، كاف يعطل الأمر لأن الخطأ منه، اللاعب ثبت تعاطيه المنشطات والكاف رفع عنه الإيقاف".

الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي

قدم نادي الهلال السوداني شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد نهضة بركان المغربي، بسبب مشاركة حمزة الموساوي في اللقاء، وزعم أنه ثبت إيجابية عينة المنشطات الخاصة باللاعب، بتناوله أدية تحتوي على مادة محظورة.

وتعرض حمزة الموساوي للإيقاف عن المشاركة مع نهضة بركان، قبل أن يتم رفع الإيقاف قبل مواجهة الهلال السوداني.

