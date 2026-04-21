يمكن أن يشهد الموسم المقبل من الدوري السعودي للمحترفين، حدثا استثنائيا، بخروج البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، ودخول نجله كريستيانو جونيور بدلا منه، أو وجودهما في نفس المباراة.

وكان رونالدو تحدث عن أمنيته في اللعب مع نجله، وقال في لقاء عبر قناة "تيليفوت" منذ عام: "أود أن ألعب مع ابني البالغ من العمر 14 عاماً، ولكن سنرى، فالأمر يعتمد عليّ أكثر منه".

نجل كريستيانو رونالدو يقترب من مزاملته

ذكرت صحيفة "الوئام" السعودية، أن هناك تفكير في النصر في تصعيد كريستيانو جونيور، نجل رونالدو، إلى الفريق الأول في الموسم المقبل.

ويمتد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر لموسم آخر، وترغب إدارة العالمي في الاستفادة فنيا من اللاعب، وتصعيد نجله الذي يكمل عامه الـ16 في يونيو المقبل.

لاعبون زاملوا أبناءهم في الملعب

في حالة تصعيد نجل كريستيانو رونالدو للفريق الأول في النصر، لن يصبح اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الأمر، ففي عام 2015، شارك ريفالدو مع نجله ريفالدينيو في مباراة لفريق موجي ميريم البرازيلي بدوري الدرجة الثانية في البرازيل، ومن المفارقات أن الثنائي سجلا في نفس المباراة.

وفي عام 1996، بالتحديد في مباراة أيسلندا ضد إستونيا، غادر أنور جوديونسن الملعب ليحل نجله إيدور جوديونسن بدلا منه.

