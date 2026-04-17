أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد بالكونفدرالية

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد ومحمود بنتايك

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد فتوح وعبد الله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا، ناصر منسي وعدي الدباغ

نتيجة مباراة الذهاب

وكان الفارس الأبيض حقق فوزا ثمينا على حساب الفريق الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل، في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين.

كأس الكونفدرالية الأفريقية.. تغطية محدثة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري



رفض وفد فلسطيني.. قرار مفاجئ يهز اجتماع الفيفا في كندا قبل كأس العالم 2026



