الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

21:00

بولونيا

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

21:00

كريستال بالاس

إعلان

عقد قيمته 7 ملايين دولار.. دعوى قضائية ضد ميسي بتهمة الاحتيال

كتب : هند عواد

12:59 م 16/04/2026

أول تعليق من ميسي

يواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، دعوى قضائية، بسبب اتهامه في خرق بنود عقد قيمته 7 ملايين دولار.

دعوى قضائية ضد ميسي

وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، رفعت إحدى شركات تنظيم الفعاليات في ميامي، دعوى قضائية ضد ميسي والاتحاد الأرجنتيني بتهمة الاحتيال وخرق العقد، لتغيبه عن مباراة استعراضية العام الماضي.

ووفقا للدعوى القضائية، وقعت هذه الشركة اتفاقيه مع الاتحاد الأرجنتيني العام الماضي، للحصول على الحقوق الحصرية لتنظيم المباريات الودية للمنتخب في أكتوبر الماضي ضد فنزويلا وبورتوريكو.

وادعت الشركة أنه كان من المفترض مشاركة ميسي لمدة 30 دقيقة على الأقل في المباراتين، إلا في حالة إصابته، لكن الأرجنتيني شاهد مباراة فنزويلا من المقصورة، ولعب بعدها مع إنتر ميامي ضد أتلانتا، وشارك ميسي بعدها في فوز الأرجنتين على بورتوريكو، بنتيجة 6-0.

اقرأ أيضًا:

"القميص الأبيض".. الزمالك بالزي الأساسي أمام شباب بلوزداد

إصابة خطيرة.. نجم ليفربول يغيب رسميا عن كأس العالم 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميسي الأرجنتين إنتر ميامي

فيديو قد يعجبك



ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
هل تواصل الأهلي مع حسام حسن؟.. خالد الغندور يوضح
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
المحكمة ترفض طلب ضم وزير الصحة لقضية "العمى الجماعي" بمستشفى 6 أكتوبر
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
إعلان

إعلان

عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين