عقد قيمته 7 ملايين دولار.. دعوى قضائية ضد ميسي بتهمة الاحتيال

يواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، دعوى قضائية، بسبب اتهامه في خرق بنود عقد قيمته 7 ملايين دولار.

دعوى قضائية ضد ميسي

وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، رفعت إحدى شركات تنظيم الفعاليات في ميامي، دعوى قضائية ضد ميسي والاتحاد الأرجنتيني بتهمة الاحتيال وخرق العقد، لتغيبه عن مباراة استعراضية العام الماضي.

ووفقا للدعوى القضائية، وقعت هذه الشركة اتفاقيه مع الاتحاد الأرجنتيني العام الماضي، للحصول على الحقوق الحصرية لتنظيم المباريات الودية للمنتخب في أكتوبر الماضي ضد فنزويلا وبورتوريكو.

وادعت الشركة أنه كان من المفترض مشاركة ميسي لمدة 30 دقيقة على الأقل في المباراتين، إلا في حالة إصابته، لكن الأرجنتيني شاهد مباراة فنزويلا من المقصورة، ولعب بعدها مع إنتر ميامي ضد أتلانتا، وشارك ميسي بعدها في فوز الأرجنتين على بورتوريكو، بنتيجة 6-0.

