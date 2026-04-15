انفجار وسط العاصمة الإيرانية طهران دون خسائر بشرية

كتب : مصراوي

02:51 ص 15/04/2026

أعلنت وكالة "فارس" للأنباء فجر اليوم الأربعاء، وقوع انفجار وسط العاصمة الإيرانية طهران دون خسائر بشرية.

كتبت الوكالة: "قبل نحو ساعة، انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتان تعتمدان على الغاز المسال في شارع الإمام الخميني وسط طهران".

وأضافت: "تُظهر التحقيقات الميدانية أن الانفجار أدى إلى تحطم نوافذ 3 منازل وتسبب بأضرار طفيفة لسيارتين".

واختمت الوكالة: "لم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية، كما أن انفجار العبوتين كان غير مكتمل".

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 13 أبريل الجاري فرض حصار على مضيق هرمز ومنع مرور أي سفينة تبحر من الموانئ الإيرانية، وذلك بعد أن هددت إيران باستهداف أي سفن مرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها في المضيق، وفقا لروسيا اليوم.

انفجار طهران انفجار إيران العاصمة الإيرانية طهران طهران إيران

نزع السلاح النووي وإعادة بناء البلاد.. ماذا قال ترامب عن الحرب في وإيران؟
