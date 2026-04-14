أعلن نادي إنتر ميامي عن نهاية مشوار مدربه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مع الفريق، وذلك في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء.

رحيل ماسكيرانو

وأوضح النادي أن ماسكيرانو قرر إنهاء مهمته التدريبية، مشيدا بما قدمه خلال فترة قيادته، ومؤكدا أنه سيظل أحد أفراد عائلة النادي.

وكان ماسكيرانو قد تولى تدريب الفريق مطلع عام 2025، حيث قاده في 67 مباراة خلال فترة قاربت العام ونصف.

إنجازات خافيير ماسكيرانو

ونجح المدرب الأرجنتيني في تحقيق إنجازات بارزة، أبرزها التتويج بلقب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

إلى جانب الفوز بكأس الدوري في العام نفسه، ليختتم مسيرته مع الفريق بصورة مميزة.