هدفنا التأهل للدور المقبل.. أرتيتا يتحدث عن مباراة فريقه المرتقبة أمام سبورتنج لشبونة

كتب : يوسف محمد

04:09 م 14/04/2026

ميكيل أرتيتا

تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي غدا، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة في دوري الأبطال

ويستضيف فريق أرسنال نظيره سبورتنج لشبونة غدا الأربعاء 15 أبريل الجاري، على ملعب "الإمارات"، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تصريحات أرتيتا عن مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة

وقال أرتيتا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أريد من اللاعبين الحماس في اللقاء وعدم الخوف فقط، مستعدون لمباراة الغد بشكل كبير وهدفنا هو تحقيق الفوز في اللقاء".

وأضاف: "هدفنا هو تحقيق الفوز والصعود للدور المقبل من البطولة، ونحن قريبون للغاية من تحقيق هذا الهدف، أريد تحقيق هذا الإنجاز من أجل كل المحبين للفريق".

نتيجة مباراة الذهاب بين أرسنال وسبورتنج لشبونة

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، انتهت لصالح الجانرز بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي بالبرتغال.

