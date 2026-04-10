الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

0 1
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

4 0
21:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

ريال مدريد

1 1
21:00

جيرونا

"هدف ملغي وصمود أبيض".. ملخص شوط الزمالك وشباب بلوزداد الثاني في نصف نهائي الكونفدرالية

كتب : نهي خورشيد

11:01 م 10/04/2026 تعديل في 11:03 م
    الزمالك وشباب بلوزداد
    لقطات من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (4) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (8) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (2) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (12) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (6) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (13) (1)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً ثميناً على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب نيلسون مانديلا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


مجريات شوط الزمالك وشباب بلوزداد الثاني


وبدأ بلوزداد الشوط الثاني بفرصة خطيرة في الدقيقة 47، بعد عرضية من ركلة حرة قابلها لاعب برأسية مرت بجوار القائم.


وعاد الفريق الجزائري للتهديد في الدقيقة 49 بعرضية جديدة من ركلة ثابتة أبعدها مهدي سليمان حارس الزمالك.


وفي الدقيقة 55، كاد بلوزداد أن يدرك التعادل بعدما ارتقى يونس واسع لكرة عرضية وسددها برأسه لكنها اصطدمت بالعارضة.


واستمر الضغط الجزائري، إذ تصدى مهدي سليمان لتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 62، قبل أن يتصدى أيضًا لمحاولة أخرى من بن غيث في الدقيقة 64.


وتواصلت المحاولات، إذ توغل مزيان داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 66 وأرسل عرضية مرت أعلى المرمى.


هدف شباب بلوزداد الملغي


وبعد دقيقتين، سجل بلوزداد هدفاً في الدقيقة 68 بعد كرة عرضية تصدى لها مهدي سليمان لترتد إلى بلحسيني الذي أسكنها الشباك.

إلا أن حكم اللقاء لجأ إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 70 لمراجعة الهدف، قبل أن يعيد مشاهدة اللقطة مجدداً في الدقيقة 71 بعد وجود شبهة لمسة يد، ليقرر إلغاء الهدف في الدقيقة 73 بداعي وجود لمسة يد على بلحسيني قبل التسجيل.

شباب بلوزداد


وواصل بلوزداد محاولاته بحثاً عن التعادل، مع تمريرات متبادلة في وسط الملعب عند الدقيقة 77، ثم تسديدة من بوكرشاوي تصدى لها الدفاع في الدقيقة 81.


كما نفذ يوسف لعوافي ركلة حرة قوية في الدقيقة 83 اصطدمت بالحائط الدفاعي.


واستمر الضغط الجزائري في الدقائق الأخيرة من خلال عرضيات متتالية حول منطقة الجزاء، وسط صمود دفاعي من الزمالك الذي حافظ على تقدمه.


هدف فوز الزمالك في اللقاء


وكان الزمالك تقدم في الشوط الأول بهدف في الدقيقة 28، بعد تمريرة طولية من أحمد فتوح ولمسة بالكعب من ناصر منسي قبل أن يستلم بيزيرا الكرة ويسددها بقوة داخل الشباك.

الزمالك شباب بلوزداد كأس الكونفدرالية الأفريقية

مصدر طبي: التنفس الصناعي لعبد الرحمن أبو زهرة "إجراء منقذ للحياة".. وحالته
