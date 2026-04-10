الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

21:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

ريال مدريد

21:00

جيرونا

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

كتب : هند عواد

11:09 ص 10/04/2026

مران الزمالك في الجزائر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

يحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب نيلسون مانديلا، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على أوتوهو الكونغولي، بنتيجة 3-2 ذهابا وإيابا.

فيما تأهل شباب بلوزداد الجزائري إلى هذا الدور على حساب المصري البورسعيدي، عقب التعادل معه في القاهرة 1-1 وفي الجزائر 0-0.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

تنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري عبر قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد عبر قناة beIN SPORTS 3.

الزمالك شباب بلوزداد الجزائري الكونفدرالية الأفريقية

