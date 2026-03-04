مباريات الأمس
رغم الفوز بثلاثية… برشلونة يودع البطولة وأتلتيكو مدريد يصعد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا

كتب : محمد عبد السلام

12:50 ص 04/03/2026
حقق برشلونة فوزا كبيرا على نظيره أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل أهداف برشلونة كلا من: بيرنال في الدقيقتين 29 و72، رافينيا من نقطة الجزاء في الدقيقة 45+5.

ورغم الانتصار، لم يتمكن برشلونة من خطف بطاقة التأهل إلى النهائي، بعد أن كان أتلتيكو مدريد قد حسم مباراة الذهاب بفوزا كبيرا بنتيجة 4-0، ليتفوق في مجموع المباراتين 4-3 ويحجز مكانه في النهائي.

ومن المنتظر أن يواجه أتلتيكو مدريد الفائز من مواجهة ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا.

مباراة برشلونة أتلتيكو مدريد كأس ملك إسبانيا برشلونة

