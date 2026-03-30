كأس رابطة الأندية

المصري

17:00

الجونة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

20:00

زد

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

20:45

غانـــا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

19:00

الاتحاد السكندري

تحت تأثير الكحول.. حالة وفاة مأساوية في مباراة المكسيك والبرتغال والنيابة تحقق

كتب : محمد خيري

01:25 م 30/03/2026

مباراة المكسيك والبرتغال

شهدت المباراة الودية التي جمعت بين منتخبي المكسيك والبرتغال في مكسيكو سيتي حادثًا مأساويًا، تمثل في وفاة أحد المشجعين قبل انطلاق اللقاء داخل الملعب.

وأوضحت النيابة العامة في مدينة مكسيكو سيتي، وفقًا للتقارير الأولية، أن المشجع سقط من مقصورة كبار الشخصيات إلى موقف السيارات، ما أسفر عن وفاته في الحال.

تفاصيل حادث الوفاة

وفي بيان رسمي عبر منصة «X»، أعربت النيابة عن أسفها الشديد للحادث، مؤكدة انتقال فرق من المحققين وخبراء الطب الشرعي إلى موقع الواقعة فور حدوثها، لبدء الإجراءات القانونية وجمع الأدلة.

وأشار البيان إلى أنه تم تأمين موقع الحادث بشكل كامل، مع إجراء معاينات فنية دقيقة، إلى جانب تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة داخل الملعب ومداخله، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، بهدف تحديد ملابسات الواقعة بشكل دقيق.

كما أكدت النيابة أن إجراءات التشريح جارية للوقوف على السبب النهائي للوفاة، فضلًا عن تقييم الحالة الصحية للمتوفى وقت الحادث.

وفي سياق متصل، أفادت السلطات المكسيكية بأن الواقعة وقعت تحت تأثير الكحول، بعدما حاول المشجع القفز من المستوى الثاني إلى المستوى الأول داخل منطقة المقصورة، ما أدى إلى سقوطه ووفاته.

وشددت الجهات المختصة على استمرار التحقيقات، مع التعهد بإعلان أي مستجدات فور التوصل إليها، في إطار الالتزام بالإجراءات القانونية والشفافية.

منتخب البرتغال منتخب المكسيك كأس العالم 2026

على خطى مصر.. الأردن يعلن خطة ترشيد الاستهلاك ويمنع استخدام "المكيفات"
شئون عربية و دولية

على خطى مصر.. الأردن يعلن خطة ترشيد الاستهلاك ويمنع استخدام "المكيفات"
كواليس مفاجأة رحمة محسن لـ رضا البحراوي على المسرح
جرأة وأناقة.. نجمات يتألقن بإطلالات لافتة في حفل iHeartRadio Awards 2026

موعد ومكان عزاء الفنانة فاطمة كشري .. أشهر كومبارس

نائب رئيس إيران: "النظام تغير".. لكن لمضيق هرمز

