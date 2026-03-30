شهدت المباراة الودية التي جمعت بين منتخبي المكسيك والبرتغال في مكسيكو سيتي حادثًا مأساويًا، تمثل في وفاة أحد المشجعين قبل انطلاق اللقاء داخل الملعب.

وأوضحت النيابة العامة في مدينة مكسيكو سيتي، وفقًا للتقارير الأولية، أن المشجع سقط من مقصورة كبار الشخصيات إلى موقف السيارات، ما أسفر عن وفاته في الحال.

تفاصيل حادث الوفاة

وفي بيان رسمي عبر منصة «X»، أعربت النيابة عن أسفها الشديد للحادث، مؤكدة انتقال فرق من المحققين وخبراء الطب الشرعي إلى موقع الواقعة فور حدوثها، لبدء الإجراءات القانونية وجمع الأدلة.

وأشار البيان إلى أنه تم تأمين موقع الحادث بشكل كامل، مع إجراء معاينات فنية دقيقة، إلى جانب تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة داخل الملعب ومداخله، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، بهدف تحديد ملابسات الواقعة بشكل دقيق.

كما أكدت النيابة أن إجراءات التشريح جارية للوقوف على السبب النهائي للوفاة، فضلًا عن تقييم الحالة الصحية للمتوفى وقت الحادث.

وفي سياق متصل، أفادت السلطات المكسيكية بأن الواقعة وقعت تحت تأثير الكحول، بعدما حاول المشجع القفز من المستوى الثاني إلى المستوى الأول داخل منطقة المقصورة، ما أدى إلى سقوطه ووفاته.

وشددت الجهات المختصة على استمرار التحقيقات، مع التعهد بإعلان أي مستجدات فور التوصل إليها، في إطار الالتزام بالإجراءات القانونية والشفافية.