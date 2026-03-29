استعاد منتخب البرازيل خدمات نجمه فينيسيوس جونيور، بعد عودته إلى التدريبات الجماعية، استعدادا لمواجهة كرواتيا الودية.

مشاركة فينيسيوس في التدريبات

وشارك لاعب ريال مدريد في المران بشكل طبيعي، بعدما غاب في اليوم السابق واكتفى بتدريبات فردية داخل صالة الجيم، قبل أن يخضع للعلاج.

خبر سار لريال مدريد

وجاءت عودة فينيسيوس بمثابة خبر سار لنادي ريال مدريد، الذي اطمأن على جاهزية لاعبه قبل استئناف المنافسات، خاصة مع ضغط المباريات المنتظر.

ويعول المدرب كارلو أنشيلوتي على جاهزية جميع لاعبيه، في ظل ارتباط الفريق بمواجهات قوية، أبرزها لقاء بايرن ميونخ في دوري الأبطال، إلى جانب منافسات الدوري الإسباني.

وتنتظر ريال مدريد فترة حاسمة بعد التوقف الدولي، ما يجعل جاهزية فينيسيوس عنصرا مهما في حسابات الجهاز الفني.