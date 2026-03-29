كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

2 1
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

0 3
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

- -
21:00

فرنسا

الدوري الأفريقي لكرة السلة

نيروبي سيتي ثاندر

71 65
18:00

جوهانسبرج جاينتس

بعد إصابته.. فينيسيوس جونيور يعود لتدريبات البرازيل قبل ودية كرواتيا

كتب : محمد عبد السلام

07:52 م 29/03/2026 تعديل في 07:55 م

استعاد منتخب البرازيل خدمات نجمه فينيسيوس جونيور، بعد عودته إلى التدريبات الجماعية، استعدادا لمواجهة كرواتيا الودية.

مشاركة فينيسيوس في التدريبات

وشارك لاعب ريال مدريد في المران بشكل طبيعي، بعدما غاب في اليوم السابق واكتفى بتدريبات فردية داخل صالة الجيم، قبل أن يخضع للعلاج.

خبر سار لريال مدريد

وجاءت عودة فينيسيوس بمثابة خبر سار لنادي ريال مدريد، الذي اطمأن على جاهزية لاعبه قبل استئناف المنافسات، خاصة مع ضغط المباريات المنتظر.

ويعول المدرب كارلو أنشيلوتي على جاهزية جميع لاعبيه، في ظل ارتباط الفريق بمواجهات قوية، أبرزها لقاء بايرن ميونخ في دوري الأبطال، إلى جانب منافسات الدوري الإسباني.

وتنتظر ريال مدريد فترة حاسمة بعد التوقف الدولي، ما يجعل جاهزية فينيسيوس عنصرا مهما في حسابات الجهاز الفني.

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
26 أبريل.. الحكم على عمرو أديب بتهمة سب وقذف مرتضى منصور

سقوط أسنان متسابقة ملكة جمال تايلاند يثير جدلا على الإنترنت (فيديو)
الدكتور عصام الروبي يوضح: من أين تأتي جهنم يوم القيامة؟
رحلة الإرهابي علي عبدالونيس من زاوية البقلي إلى استهداف الطائرة الرئاسية

رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء