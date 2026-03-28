أفادت تقارير صحفية بأن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، يثير حالة من القلق داخل الجهاز الفني لمنتخب البرازيل، قبل المواجهة الودية المرتقبة أمام كرواتيا.

غياب فينيسيوس عن تدريبات البرازيل

قرر الجهاز الفني إراحة اللاعب خلال تدريبات اليوم السبت، حيث غاب عن المران الجماعي، رغم عدم تعرضه لأي إصابة في المباراة الأخيرة التي خسرها المنتخب البرازيلي أمام فرنسا بنتيجة 2-1.

وبحسب ما نقلته صحيفة "فوت ميركاتو" عن مصادر برازيلية، خاض فينيسيوس تدريبات فردية داخلية، قبل أن يخضع لجلسات علاجية بعيدا عن زملائه، ما يزيد من احتمالية غيابه عن مباراة كرواتيا، وقد يدفع هذا الوضع المدرب كارلو أنشيلوتي لإعادة ترتيب أوراقه الفنية قبل اللقاء المرتقب.

تأثير غياب فينيسيوس على منتخب البرازيل

أشارت التقارير إلى أن غياب فينيسيوس سيمثل ضربة قوية للمنتخب البرازيلي، خاصة في ظل غياب رافينيا أيضًا عن فترة التوقف الدولي الحالية بسبب الإصابة.

قلق ريال مدريد من غياب فينيسيوس

لا يقتصر القلق على منتخب البرازيل فقط، بل يمتد إلى ريال مدريد، الذي ينتظر مواجهات قوية عقب نهاية التوقف الدولي، أبرزها لقاء بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.