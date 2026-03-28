مباريات ودية - منتخبات

السنغال

2 0
18:00

بيرو

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

- -
21:30

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

المجر

1 0
19:00

سلوفينيا

قلق في ريال مدريد بسبب غياب فينيسيوس عن تدريبات البرازيل

كتب : محمد عبد السلام

07:49 م 28/03/2026

فينيسيوس جونيور

أفادت تقارير صحفية بأن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، يثير حالة من القلق داخل الجهاز الفني لمنتخب البرازيل، قبل المواجهة الودية المرتقبة أمام كرواتيا.

غياب فينيسيوس عن تدريبات البرازيل

قرر الجهاز الفني إراحة اللاعب خلال تدريبات اليوم السبت، حيث غاب عن المران الجماعي، رغم عدم تعرضه لأي إصابة في المباراة الأخيرة التي خسرها المنتخب البرازيلي أمام فرنسا بنتيجة 2-1.

وبحسب ما نقلته صحيفة "فوت ميركاتو" عن مصادر برازيلية، خاض فينيسيوس تدريبات فردية داخلية، قبل أن يخضع لجلسات علاجية بعيدا عن زملائه، ما يزيد من احتمالية غيابه عن مباراة كرواتيا، وقد يدفع هذا الوضع المدرب كارلو أنشيلوتي لإعادة ترتيب أوراقه الفنية قبل اللقاء المرتقب.

تأثير غياب فينيسيوس على منتخب البرازيل

أشارت التقارير إلى أن غياب فينيسيوس سيمثل ضربة قوية للمنتخب البرازيلي، خاصة في ظل غياب رافينيا أيضًا عن فترة التوقف الدولي الحالية بسبب الإصابة.

قلق ريال مدريد من غياب فينيسيوس

لا يقتصر القلق على منتخب البرازيل فقط، بل يمتد إلى ريال مدريد، الذي ينتظر مواجهات قوية عقب نهاية التوقف الدولي، أبرزها لقاء بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

فيديو قد يعجبك



سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
رئيس برلمانية الوفد يشتكي لمدبولي من استجابة بعض الوزراء لطلبات النواب
وزير البترول الأسبق: إذا انتهت الحرب الآن سيظل سعر النفط حول 90 دولارًا
فئة وحيدة مستثناه من التطبيق.. مصدر بالتعليم يحسم الجدل بشأن العمل عن بُعد
سيناريو "الصحون الفارغة".. هل تدفع حرب إيران العالم نحو مجاعة؟
رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب