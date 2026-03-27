مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
19:30

السعودية

مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

- -
21:45

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات

هولندا

- -
21:45

النرويج

مباريات ودية - منتخبات

إسبانيا

- -
22:00

صربيا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
22:15

إكوادور

دوري القسم الثاني-أ

ديروط

0 0
15:30

المنصورة

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 0
15:30

السكة الحديد

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

0 0
14:30

إس أي كا إف سـي الرياضي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مودرن سبورت

0 2
14:30

مسار

قبل 8 أعوام.. ماذا حدث في آخر لقاء جمع بين مصر والسعودية؟

كتب : هند عواد

03:19 م 27/03/2026

مباراة مصر والسعودية

يتجدد اللقاء بين منتخب مصر والسعودية، بعد نحو 8 أعوام من المواجهة الأخيرة بينهما، وذلك في كأس العالم روسيا 2018.

موعد مباراة مصر والسعودية

يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم ضيفا على السعودية، في السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب الإنماء في جدة، في لقاء ودي ضمن استعدادات الثنائي لكأس العالم 2026.

وتعود آخر مواجهة جمعت مصر والسعودية إلى الجولة الأخيرة من مجموعات كأس العالم 2018، عندما فاز الأخضر بثنائية مقابل هدف.

وسجل الثنائي سالم الدوسري وسلمان الفرج ثنائية المنتخب السعودي، فيما سجل محمد صلاح الهدف الوحيد لمنتخب مصر.

ويغيب عن ودية مصر والسعودية الثنائي سالم الدوسري ومحمد صلاح، بسبب الإصابة، فيما يتواجد سلمان الفرج صاحب الهدف الثاني للأخضر.

وخاض منتخب مصر مواجهة السعودية بتشكيل مكون من الآتي:

حراسة المرمى: عصام الحضر.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – علي جبر – أحمد حجازي – أحمد فتحي

خط الوسط: محمد النني – طارق حامد

خط الهجوم: محمد صلاح - عبدالله السعيد - تريزيجيه

مواجهات مصر والسعودية

التقى منتخب مصر نظيره السعودي في 7 مباريات سابقة، فاز منتخب مصر في 4 مباريات وخسر مواجهتين، فيما انتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

ريهام سعيد عن "وننسى اللي كان": "عندي تحفظات على الإخراج"
