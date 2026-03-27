5 لاعبين مرشحين لخلافة محمد صلاح في ليفربول

يبحث نادي ليفربول الإنجليزي عن بديل الدولي المصري محمد صلاح، صاحب الـ33 عاما الذي يرحل بنهاية الموسم الحالي.

ويرحل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد 9 سنوات في أنفيلد، خاض خلالها 435 مباراة وسجل 255 هدفًا وقدم 119 تمريرة حاسمة.

وأشارت شبكة "ذا أثيليتك" إلى أنه عند البحث عن خليفة محمد صلاح، ستكون صفتان أساسيتان بلا شك في ذهن ليفربول، القدرة على الفوز بالالتحامات الفردية مع مدافعي الخصم باستمرار، والسرعة، وتوجد 5 خيارات أمام الريدز.

مايكل أوليس (بايرن ميونخ)

ذكرت التقرير أن مايكل أوليس سيكون هو التعاقد المثالي لسد الفراغ الهجومي الذي يتركه صلاح، حتى لو كان وصوله أمراً مستبعداً للغاية.

ويخوض اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا موسمه الثاني فقط مع بايرن ميونخ، ولا توجد أي مؤشرات على رغبته في العودة من ألمانيا قريبًا، أو أن النادي منفتح على بيعه.

يان ديوماندي (لايبزيج)

سيكون ديوماندي من بين الاستثمارات طويلة الأجل، نظراً لأنه يبلغ من العمر 19 عاماً فقط، ولكنه قادر أيضاً على تحقيق النتائج في الوقت الحاضر.

وانتقل اللاعب الدولي الإيفواري إلى لايبزيج من ليجانيس الصيف الماضي فقط، لكنه

ريان (بورنموث)

كان صعوداً ملحوظاً لريان في الأشهر الـ 18 الماضية، لكن أولئك الموجودين في البرازيل كانوا يعرفون موهبة المراهق منذ فترة.

ففي سن 16 عامًا و169 يومًا فقط، أصبح ريان أصغر لاعب في فاسكو دا جاما في القرن الحادي والعشرين، إذ زادت دقائق لعبه بشكل مطرد في الدوري البرازيلي الدرجة الأولى حتى سجل 14 هدفًا في عام 2025 مما أهّله للانتقال إلى بورنموث.

مالك فوفانا (ليون)

كان هناك اهتمام كبير من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بفوفانا الصيف الماضي، إذ بحث كل من تشيلسي وإيفرتون إمكانية التعاقد معه.

وانتهى المطاف باللاعب البالغ من العمر 20 عامًا بالبقاء في ليون الفرنسي، الفريق الذي انضم إليه في يناير 2024 قادمًا من نادي جينت البلجيكي مقابل 17 مليون يورو مبدئيًا.

يانكوبا مينته (برايتون)

بعد أن ألحق مينته هزيمة قاسية بليفربول في فوز برايتون 2-1 في نهاية الأسبوع الماضي، أصبح لاعباً يعرفه سلوت جيداً.

وعمل الثنائي معًا خلال الموسم الأخير للاعب الهولندي في فينورد عندما كان الجناح معارًا من نيوكاسل يونايتد، وسجل 10 أهداف وصنع 5 أهداف في 37 مباراة، حيث احتل الفريق الهولندي المركز الثاني في الدوري الهولندي الممتاز وفاز بكأس هولندا.

