لوكاكو يغيب عن تدريبات نابولي دون إذن الإدارة.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

10:10 م 26/03/2026

روميلو لوكاكو

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي نابولي يدرس اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، بعد قراره البقاء في بلجيكا لمواصلة تدريباته الخاصة حتى الأسبوع المقبل دون الحصول على موافقة النادي.


كواليس غياب لوكاكو عن تدريبات نابولي


وأوضحت صحيفة "ريبوبليكا" أن لوكاكو أبلغ مدربه الوطني رودري جارسيا بعدم جاهزيته لمباريات المنتخب البلجيكي الودية ضد المكسيك وأميركا، بجانب حاجته لمزيد من الوقت لاستعادة لياقته البدنية.


وأشارت الصحيفة أن لوكاكو يواصل تدريباته في عيادة بأنتويرب وهي نفس العيادة التي تلقى فيها مواطنه كيفن دي بروين العلاج بعد تعرضه لإصابة عضلية قوية خلال فترة الإعداد للموسم في أغسطس الماضي.


وأضافت الصحيفة أن موقفه بالبقاء في بلجيكا دون إذن من نابولي دفع إدارة النادي إلى التفكير في تطبيق عقوبات تأديبية لضمان الانضباط داخل الفريق.


وكان من المتوقع أن يعود لوكاكو إلى تدريبات الفريق صباح الخميس لمواصلة التحضيرات مع مساعد المدرب أنطونيو كونتي "كريستيان ستيلني"، بينما سيغيب كونتي نفسه عن المران لفترة راحة مؤقتة.


موعد مباراة نابولي بعد انتهاء التوقف الدولي

ويستعد نابولي لمواجهة نظيره ميلان في مواجهة هامة يوم الأثنين الموافق 6 أبريل المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.


ترتيب نابولي في الدوري الإيطالي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان

