عبر أنطوان جريزمان عن مشاعر مؤثرة تجاه جماهير أتلتيكو مدريد، بعد إعلان انتقاله إلى أورلاندو سيتي الأمريكي بدءا من صيف 2026.

رسالة جريزمان بعد انتقاله إلى أورلاندو سيتي

ونشر النجم الفرنسي رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أكد خلالها ارتباطه العاطفي العميق بالنادي، مشيرا إلى أن أتلتيكو يمثل له بيتا حقيقيا، وأن جماهيره كانت جزءا أساسيا من مسيرته.

ورغم إعلان الرحيل، شدد جريزمان على استمراره في القتال بقميص الفريق خلال الأشهر المتبقية مع الفريق، مؤكدا طموحه في تحقيق الألقاب، وعلى رأسها كأس الملك، والمنافسة بقوة في دوري أبطال أوروبا.

كما أوضح رغبته في استثمار كل لحظة متبقية داخل النادي لتقديم أقصى ما لديه، معتبرا أن الأفضل لم يأتي بعد، وأن الفريق قادر على إسعاد جماهيره.

انتماء جريزمان لأتلتيكو مدريد

واختتم جريزمان رسالته بالتأكيد على أن انتماءه لأتلتيكو مدريد سيظل راسخا، سواء داخل الملعب حتى نهاية عقده، أو في قلبه إلى الأبد.