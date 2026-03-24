تلقى المنتخب السعودي لكرة القدم ضربة جديدة خلال معسكره الحالي في جدة، بعدما أعلن الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد استبعاد المدافع حسان تمبكتي بداعي الإصابة.

وجاء القرار عقب التقرير الطبي الصادر من الجهاز الطبي للمنتخب والذي أكد عدم جاهزية اللاعب للمشاركة وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، مما دفع الجهاز الفني إلى استبعاده من المعسكر.

إصابات المنتخب السعودي في معسكر جدة

ويعد تمبكتي ثاني الغائبين عن صفوف الأخضر في المعسكر الجاري بعد استبعاد النجم سالم الدوسري للسبب ذاته، في ظل سعي الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية اللاعبين قبل الاستحقاقات المقبلة.

تفاصيل معسكر المنتخب السعودي

ويواصل المنتخب السعودي تحضيراته في جدة استعداداً لبطولة كأس العالم 2026، إذ يخوض مواجهتين وديتين بارزتين الأولى أمام منتخب مصر يوم 27 مارس، قبل أن يلتقي منتخب صربيا في 31 من الشهر ذاته.

موعد مباراة السعودية ومصر

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والسعودية على ملعب الملك فهد الدولي، إذ تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تنقل عبر قناة أون سبورت 1 داخل مصر.

