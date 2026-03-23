مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

وادي دجلة

- -
14:30

مودرن سبورت

جميع المباريات

"قبل مرموش" ثنائي مصري حقق بطولات في إنجلترا.. من هما؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:14 ص 23/03/2026

عمر مرموش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصد عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي، لقبه الأول مساء أمس الأحد بعد التتويج ببطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي على حساب آرسنال.

انتهى لقاء السيتي وأرسنال بفوز رفاق عمر مرموش بثنائية نظيفة، سجلهما اللاعب أورايلي في الدقائق 60، 64.

لم يكن عمر مرموش هو المصري الأول الذي توج ببطولة في الدوري الإنجليزي، حيث سبقه أكثر من لاعب مصري.

ويتصدر الدولي محمد صلاح قائمة اللاعبين المصريين المتوجين بألقاب في الدوري الإنجليزي رفقة فريقه ليفربول.

ثم يأتي اللاعب محمد النني المحترف السابق في صفوف آرسنال، كثاني اللاعب المتوجين بألقاب بعدما حصد 3 بطولات مع الجانرز خلال مسيرته الاحترافية.

شهد الدولي الإنجليزي تواجد العديد من اللاعبين المصريين لكنهم لم يتمكنوا من حصد أي ألقاب رفقة أنديتهم مثل ميدو، عمرو زكي، حسام غالي، المحمدي، تريزيجيه وغيرهم.

عمر مرموش مانشستر سيتي آرسنال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رياضة محلية

أخبار المحافظات

شئون عربية و دولية

أخبار مصر

اقتصاد

المزيد

أخبار

المزيد

