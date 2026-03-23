"قبل مرموش" ثنائي مصري حقق بطولات في إنجلترا.. من هما؟

حصد عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي، لقبه الأول مساء أمس الأحد بعد التتويج ببطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي على حساب آرسنال.

تفاصيل مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

انتهى لقاء السيتي وأرسنال بفوز رفاق عمر مرموش بثنائية نظيفة، سجلهما اللاعب أورايلي في الدقائق 60، 64.

لاعبين مصريين متوجين في الدوري الإنجليزي

لم يكن عمر مرموش هو المصري الأول الذي توج ببطولة في الدوري الإنجليزي، حيث سبقه أكثر من لاعب مصري.

ويتصدر الدولي محمد صلاح قائمة اللاعبين المصريين المتوجين بألقاب في الدوري الإنجليزي رفقة فريقه ليفربول.

ثم يأتي اللاعب محمد النني المحترف السابق في صفوف آرسنال، كثاني اللاعب المتوجين بألقاب بعدما حصد 3 بطولات مع الجانرز خلال مسيرته الاحترافية.

لاعبين مصريين لم يتوجوا بألقاب في إنجلترا

شهد الدولي الإنجليزي تواجد العديد من اللاعبين المصريين لكنهم لم يتمكنوا من حصد أي ألقاب رفقة أنديتهم مثل ميدو، عمرو زكي، حسام غالي، المحمدي، تريزيجيه وغيرهم.

إقرأ أيضًا:

