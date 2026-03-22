توج فريق مان سيتي الإنجليزي بلقب بطولة كأس الرابطة الإنجليزي "كاراباو"، بعد الفوز على حساب أرسنال في المباراة النهائية، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وأحرز ثنائية مانشستر سيتي في المباراة اللاعب نيكو أوريلي، في الدقيقتين 60 و64 ليمنح فريق بيب جوارديولا لقبه الأول خلال الموسم الحالي 2025-2026.

ولم يشارك النجم المصري عمر مرموش لاعب مان سيتي، في المباراة، حيث اكتفى بمتابعة فوز فريقه على الجانرز، من على مقاعد البدلاء، بعدما قرر جوارديولا عدم الاستعانة به في اللقاء.

ألقاب مان سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو"

ويعد هذا اللقب التاسع لمان سيتي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزي "كاراباو"، حيث سبق للفريق التتويج باللقب في 8 مناسبات من قبل، آخرها التتويج في باللقب موسم 2020-2021.

ويعد هذا اللقب الأول للنجم المصري عمر مرموش مع مان سيتي، منذ الانضمام للفريق الإنجليزي، في يناير من العام الماضي 2025 قادما من فرانكفورت الألماني.

أرقام مرموش مع مان سيتي

ومنذ انضمام النجم المصري إلى الفريق الإنجليزي، في يناير من عام 2025، ظهر مع مانشستر سيتي في 54 مباراة بمختلف البطولات.

وخلال 54 مباراة خاضها صاحب الـ27 عاما رفقة السيتي، تمكن من المساهمة في 20 هدفا، بواقع تسجيل 14 هدفا وتقديم 6 تمريرات حاسمة.



