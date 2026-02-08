أعرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الكبير على ريفيرز يونايتد النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد يورتشيتش في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب نهاية المباراة على صعوبة المباراة خاصة وأن الفريق خاض اللقاء بقائمة منقوصة بسبب غيابات عديدة، إضافة إلى مواجهة أجواء صعبة من حرارة ورطوبة.

وأكد مدرب بيراميدز أن اللاعبين تمكنوا من تجاوز هذه الظروف والعودة في الشوط الثاني بعد التأخر بهدف في الشوط الأول.

وأضاف المدير الفني أنه أجرى تعديلات كثيرة على التشكيل خلال الشوط الثاني لمواجهة الإرهاق الناتج عن توالي المباريات محلياً وقارياً، مما أسهم في استعادة الفريق لتفوقه البدني وتحقيق الفوز الكبير في النهاية، مؤكداً أن الفريق الآن يركز على مباراة الدوري المقبلة ويجب الفوز بها.

وأوضح يورتشيتش أن فرص بيراميدز كبيرة للمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا والاحتفاظ بالبطولة للموسم الثاني، رغم غياب أربعة لاعبين مهمين وهم محمد حمدي ورمضان صبحي ورحيل بلاتي توريه وإبراهيم عادل، مؤكداً ثقته في لاعبي الفريق والعناصر الجديدة التي تحتاج لبعض الوقت للتأقلم والتجانس.