جميع المباريات

"احتفال رونالدو في غيابه".. النصر يحسم كلاسيكو الاتحاد بثنائية مثيرة في دوري روشن

كتب : نهي خورشيد

10:04 م 06/02/2026
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    النصر والاتحاد
  • عرض 8 صورة
    النصر والاتحاد
  • عرض 8 صورة
    مباراة الاتحاد والنصر (1)
  • عرض 8 صورة
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
  • عرض 8 صورة
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
  • عرض 8 صورة
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
  • عرض 8 صورة
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزاً مهماً على غريمه الاتحاد بنتيجة 2-0، مساء اليوم الجمعة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وبدأ اللقاء بسيطرة متبادلة بين الفريقين دون فرص تهديفية حقيقية، في حين أوقف الحكم لقطة جدلية للاتحاد بعد مطالبتهم بضربة جزاء بداعي لمسة يد على سيماكان، قبل أن يلجأ لتقنية الفيديو ويقرر عدم احتساب شيء لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، افتتح النصر التسجيل من ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء نجح ساديو ماني في تسجيلها بالدقيقة 86.

وقبل صافرة النهاية، عزز أنجيلو جابرييل النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 90+7 محتفلاً على طريقة زميله الغائب كريستيانو رونالدو.

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بجدةل ترتيب الدوري، خلف الهلال الذي يمتلك 50 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 34 نقطة في المركز السابع.

وكانت المباراة شهدت غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انتشار أنباء عن شعوره بعدم الرضا تجاه طريقة تعامل صندوق الاستثمار السعودي مع إدارة النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

النصر والاتحاد كلاسيكو النصر والاتحاد دوري روشن كريستيانو رونالدو النصر

