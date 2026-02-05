مباريات الأمس
جميع المباريات

الاتحاد الفلسطيني يشيد بمهاجم الزمالك بعد خماسية كهرباء الإسماعيلية

كتب : نهي خورشيد

09:23 م 05/02/2026

عدي الدباغ

وجه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إشادة خاصة لـ عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك عقب تصدره جدول ترتيب هدافي الدوري المصري اللممتاز.

ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" رسالة جاءت كالآتي:"هناك مهاجمون يسجلون أهدافاً… وهناك من يكتب في كل مرة حكاية جديدة، عدي الدباغ يفعل الاثنين معاً".

وأضاف:"نجم الفدائي يفرض اسمه في الدوري المصري بقميص الزمالك، متربعاً على صدارة الهدافين برصيد 7 أهداف، ليؤكد أن المهاجم الفلسطيني لم يعد ضيفاً على البطولات العربية بل أحد صناع مشهدها".

وأتم:"تألق الدباغ ليس أرقاماً فقط، بل رسالة جديدة تقول إن حكاية الفدائي التهديفية ما زالت تكتب… وبحبرٍ لا يجف".

وجاءت إشادة الاتحاد الفلسطيني بعد مساهمة الدباغ في الفوز الكبير الذي حققه الزمالك على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 5-2 ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من المسابقة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السويس الجديد.

وسجل الدباغ الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 42 بعد متابعة مميزة لتسديدة أحمد شريف، قبل أن يعود ليهز الشباك مجدداً خلال الشوط الثاني.

وبهذا الانتصار رفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، فيما عزز الدباغ صدارته لقائمة الهدافين برصيد 7 أهداف، متفوقاً على محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي وصلاح محسن مهاجم المصري البورسعيدي، اللذين يمتلكان 6 أهداف لكل منهما.

رسالة الاتحاد الفلسطيني

عدي الدباغ

