وجه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، رسالة إلى لاعبي منتخب السامبا، قبل كأس العالم 2026، مشيرا إلى أنه مقتنعا بأن منتخب بلاده سيتوج باللقب.

وقال رئيس البرازيل، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لصحيفة "atarde" البرازيلية عبر "إكس": "أنا مقتنع بأن البرازيل ستفوز بكأس العالم، لأنني تحدثت مع كارلو أنشيلوتي ووجدته شخصًا جادًا للغاية".

Recado a Neymar? Lula avisa que Seleção não terá convocação "por nome"



"Estou convencido (que o Brasil vai ganhar a Copa) porque eu conversei com o Ancelotti e eu achei ele uma figura extremamente séria, com cabeça no lugar, e convencido de que só vai jogar quem tiver 100% de… pic.twitter.com/6tnKgGvKr8 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) February 27, 2026

وأضاف: "متزنًا وواثقًا من أنه لن يشارك إلا من يكون جاهزًا بنسبة 100%، ولن يستدعي أي لاعب لمجرد اسمه، بل سيختار من يكون يلعب ويتدرب ومستعدًا".

وربطت الجماهير بين تصريح بشأن اللاعبين الجاهزين ونيمار جونيور، لاعب سانتوس البرازيلي، الذي أجرى عملية جراحية في غضروف الركبة اليسرى، في ديسمبر الماضي 2025.

