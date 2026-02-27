مباريات الأمس
رئيس البرازيل: "سنفور بكأس العالم.. وأنشيلوتي لن يستدعي أي لاعب لمجرد اسمه"

كتب : هند عواد

11:45 ص 27/02/2026
وجه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، رسالة إلى لاعبي منتخب السامبا، قبل كأس العالم 2026، مشيرا إلى أنه مقتنعا بأن منتخب بلاده سيتوج باللقب.

وقال رئيس البرازيل، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لصحيفة "atarde" البرازيلية عبر "إكس": "أنا مقتنع بأن البرازيل ستفوز بكأس العالم، لأنني تحدثت مع كارلو أنشيلوتي ووجدته شخصًا جادًا للغاية".

وأضاف: "متزنًا وواثقًا من أنه لن يشارك إلا من يكون جاهزًا بنسبة 100%، ولن يستدعي أي لاعب لمجرد اسمه، بل سيختار من يكون يلعب ويتدرب ومستعدًا".

وربطت الجماهير بين تصريح بشأن اللاعبين الجاهزين ونيمار جونيور، لاعب سانتوس البرازيلي، الذي أجرى عملية جراحية في غضروف الركبة اليسرى، في ديسمبر الماضي 2025.

اقرأ أيضًا:

9 مباريات دون تسجيل.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وست هام يونايتد؟

ديانج والشحات الأبرز.. 7 لاعبين في الأهلي تنتهي عقودهم في 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منتخب البرازيل كأس العالم 2026 أنشيلوتي نيمار

