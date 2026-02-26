تقام اليوم الخميس الموافق 26 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة الأهلي السعودي أمام الريض، ومباراة نوتنجهام فورست ضد فنربخشة في الدوري الأوروبي.

وجاءت مواعيد مباراة اليوم الخميس كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس

الفتح ضد ضمك - 9:00 مساء - ثمانية

الرياض ضد الأهلي - 9:00 مساء - ثمانية

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس

النجم الأحمر ضد ليل - 7:45 مساء - بي إن سبورت 2

فيكتوريا بلزن ضد باناثينيكوس - 7:45 مساء - بي إن سبورت

فيرينتسفاروشي ضد لودو جوريتس - 7:45 مساء - بي إن سبورت

شتوتجارت ضد سيلتيك - 7:45 مساء - بي إن سبورت 4

سيلتا فيجو ضد باوك سالونيكا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

نوتنجهام ضد فنربخشة - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

جينك ضد دينامو زغرب - 10:00 مساء - بي إن سبورت

بولونيا ضد بران بيرجن - 10:00 مساء - بي إن سبورت 5

مواعيد تصفيات كأس العالم لكرة السلة أفريقيا

الكونغو الديمقراطية ضد مدغشقر - 8:00 مساء

أنجولا ضد أوغندا - 8:00 مساء

السنغال ضد كوت ديفوار - 11:00 مساء

مصر ضد مالي - 11:00 مساء