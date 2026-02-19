مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

الجونة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

المصري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

ليل

- -
22:00

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

النجمة

جميع المباريات

إعلان

"مباراة درامية".. أتليتكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام كلوب بروج بدوري الأبطال

كتب - محمد عبد السلام:

01:30 ص 19/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة أتلتيكو مدريد و كلوب بروج (2)
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة أتلتيكو مدريد و كلوب بروج (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم التعادل الإيجابي مباراة أتلتيكو مدريد وكلوب بروج بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن مواجهات ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد كلا من: جوليان ألفاريز في الدقيقة 8 من نقطة الجزاء، أديمولا لوكمان في الدقيقة 4+45، جويل أوردونيز لاعب كلوب بروج عن طريق هدف ذاتي.

بينما أحرز أهداف كلوب بروج كلا من: رافائيل أونيديكا في الدقيقة 51، نيكولو تريزولدي في الدقيقة 60، كريستوس تزوليس في الدقيقة 89.

ومن المقرر أن يلاقي أتلتيكو مدريد نظيره كلوب بروج على أرضه يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير، ضمن مواجهات إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة أتلتيكو مدريد وكلوب بروج أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل سحور أول رمضان.. العثور على جثة مُسنة في بورسعيد
أخبار المحافظات

قبل سحور أول رمضان.. العثور على جثة مُسنة في بورسعيد
إيران تحصّن منشآتها النووية بـ"التوابيت"- صور أقمار اصطناعية
شئون عربية و دولية

إيران تحصّن منشآتها النووية بـ"التوابيت"- صور أقمار اصطناعية
بعد اختفاء 8 سنوات.. تفاصيل الظهور الأول لـ عبلة كامل في إعلان رمضاني
دراما و تليفزيون

بعد اختفاء 8 سنوات.. تفاصيل الظهور الأول لـ عبلة كامل في إعلان رمضاني

حدث ليلًا| قيمة زكاة الفطر 2026 وعقوبة توصيل زينة رمضان المضيئة بالشوارع
أخبار وتقارير

حدث ليلًا| قيمة زكاة الفطر 2026 وعقوبة توصيل زينة رمضان المضيئة بالشوارع
أسرار الطاقة في رمضان.. دليلك للإفطار والسحور الصحي
رمضان ستايل

أسرار الطاقة في رمضان.. دليلك للإفطار والسحور الصحي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة