عمر مرموش يكشف عن فريقه المفضل في الدوري المصري

"مش هختار نفسي".. كيف رد محمد صلاح عند سؤاله عن أفضل لاعب في مصر؟

مفاجأة.. 16 ناديًا يرغب في التعاقد مع كريستيانو جونيور

حسم التعادل الإيجابي مباراة أتلتيكو مدريد وكلوب بروج بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن مواجهات ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد كلا من: جوليان ألفاريز في الدقيقة 8 من نقطة الجزاء، أديمولا لوكمان في الدقيقة 4+45، جويل أوردونيز لاعب كلوب بروج عن طريق هدف ذاتي.

بينما أحرز أهداف كلوب بروج كلا من: رافائيل أونيديكا في الدقيقة 51، نيكولو تريزولدي في الدقيقة 60، كريستوس تزوليس في الدقيقة 89.

ومن المقرر أن يلاقي أتلتيكو مدريد نظيره كلوب بروج على أرضه يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير، ضمن مواجهات إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.