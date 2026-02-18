تقام اليوم الأربعاء الموافق 18 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة أرسنال أمام نظيره وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد و كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الأربعاء كالتالي:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء

كرباج أغدام ضد نيوكاسل يونايتد - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

أولمبياكوس ضد بارير ليفركوزن - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

كلوب بروج ضد أتلتيكو مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

بودو جليمت ضد إنتر ميلان - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2 اليوم الأربعاء

يرسيب ضد راتشابوري - 2:15 مساء

تامبينيز ضد كونغ آن - 2:15 مساء

النصر ضد أركاداج - 8:15 مساء - بي إن سبورت 2 ، الكأس 6

الأهلي ضد سباهان - 8:15 مساء - بي إن سبورت 6 ، الكأس 7

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

شنغهاي ضد أولسان - 12:00 مساء

ملبورن سيتي ضد غانغوون - 12:00 مساء

موعد مباراة الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء

أرسنال ضد وولفرهامبتون - 10:00 مساء - بي إن سبورت 5

موعد مباراة الدوري الإيطالي اليوم الأربعاء

إي سي ميلان ضد كومو - 9:45 مساء - منصة starzplay