مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 2
21:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

1 0
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

نابولي

1 1
22:00

كومو

كأس ألمانيا

هيرتا برلين

0 0
21:45

فرايبورج

جميع المباريات

إعلان

"يفضل الأحمر والأسود".. نجم المصارعة جاي ستايلز يختار شعار فريقه العربي المفضل

كتب : يوسف محمد

10:19 م 10/02/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    المصارع جاي ستايلز (1)
  • عرض 11 صورة
    المصارع جاي ستايلز (4)
  • عرض 11 صورة
    المصارع جاي ستايلز (3)
  • عرض 11 صورة
    جاي ستايلز (1)
  • عرض 11 صورة
    جاي ستايلز (3)
  • عرض 11 صورة
    جاي ستايلز (2)
  • عرض 11 صورة
    جاي ستايلز (4)
  • عرض 11 صورة
    ستايلز (1)
  • عرض 11 صورة
    جاي ستايلز (5)
  • عرض 11 صورة
    المصارع جاي ستايلز (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطف نجم الـ WWE أي جاي ستايلز، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعدما كشف عن شعار الفريق العربي المفضل بالنسبة له.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لنجم المصارعة الحرة ستايلز وهو يختار عن الفريق العربي المفضل بالنسبة له، من خلال عرض مجموعة شعارات لأندية عربية مختلفة.


وظهرت مجموعة من شعارات الأندية العربية خلال الفيديو، مثل شعار نادي الزمالك، وكذلك الهلال السعودي والنصر السعودي أيضًا، بالإضافة إلى شعار النادي الأهلي.


وأعلن نجم المصارعة الحرة، أن شعار النادي الأهلي هو المفضل بالنسبة له من بين كل شعارات الأندية العربية، خاصة وأن الأحمر والأسود هما اللونان المفضلان بالنسبة له.


وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي، لملاقاة نظيره الإسماعيلي غدا الأربعاء 11 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جاي ستايلز نادي الزمالك الهلال السعودي النصر السعودي النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
أخبار مصر

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
"أسد" و"قرش" و"سحلية".. 20 صورة لـ رامز جلال ونجوم المقالب
مسرح و تليفزيون

"أسد" و"قرش" و"سحلية".. 20 صورة لـ رامز جلال ونجوم المقالب
بـ 14 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بويات ببرج العرب في الإسكندرية
أخبار المحافظات

بـ 14 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بويات ببرج العرب في الإسكندرية
بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
حوادث وقضايا

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
"جلسة مرتقبة".. مصدر يكشف آخر تطورات تجديد عقد أليو ديانج مع الأهلي
رياضة محلية

"جلسة مرتقبة".. مصدر يكشف آخر تطورات تجديد عقد أليو ديانج مع الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي