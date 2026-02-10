بيراميدز يودع 6 لاعبين في الميركاتو الشتوي.. من هم؟

خطف نجم الـ WWE أي جاي ستايلز، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعدما كشف عن شعار الفريق العربي المفضل بالنسبة له.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لنجم المصارعة الحرة ستايلز وهو يختار عن الفريق العربي المفضل بالنسبة له، من خلال عرض مجموعة شعارات لأندية عربية مختلفة.



وظهرت مجموعة من شعارات الأندية العربية خلال الفيديو، مثل شعار نادي الزمالك، وكذلك الهلال السعودي والنصر السعودي أيضًا، بالإضافة إلى شعار النادي الأهلي.



وأعلن نجم المصارعة الحرة، أن شعار النادي الأهلي هو المفضل بالنسبة له من بين كل شعارات الأندية العربية، خاصة وأن الأحمر والأسود هما اللونان المفضلان بالنسبة له.



وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي، لملاقاة نظيره الإسماعيلي غدا الأربعاء 11 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".