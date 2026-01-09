كشف وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الكاميرون، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتقام مباراة المغرب والكاميرون اليوم الجمعة 9 يناير 2026، وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، آدم ماسينا، أشرف حكيمي

في خط الوسط: نائل العيناوي، إسماعيل صيباري، بلال الخنوس

في خط الهجوم: إبراهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي

وبلغ منتخب المغرب هذا الدور بعد مشوار متوازن في البطولة، توج بتأهل صعب من دور ثمن النهائي عقب الفوز على منتخب تنزانيا بهدف دون رد، أحرزه نجم ريال مدريد إبراهيم دياز.