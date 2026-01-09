ساديو ماني: السنغال مرشحة للفوز بأمم أفريقيا ووحدتنا مصدر قوتنا

تحدث ساديو ماني، لاعب منتخب السنغال، عن حظوظ أسود التيرانجا في التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب.

ويواجه السنغال نظيره مالي، في السادسة مساء اليوم، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال ماني في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "كاف": "الضغط جزء لا يتجزأ من كرة القدم، وخاصة في كأس الأمم الأفريقية. هذه مشاركتي السادسة في البطولة، لذا لديّ خبرة كافية للتعامل مع هذه اللحظات. أحاول الحفاظ على هدوئي لأن الضغط على النفس لا يُجدي نفعاً. من المهم إظهار الشخصية القوية، خاصةً للاعبين الشباب. إذا رأوني هادئاً ومركزاً ومستعداً منذ البداية، فإنهم سيقتدون بي. هذا هو دوري - أن أكون قدوةً كلاعب مخضرم، في التدريبات وأثناء المباريات".

وأضاف: "يضم فريقنا العديد من اللاعبين ذوي الخبرة، منهم القائد كاليدو كوليبالي، وإدريسا جي، وإدوارد ميندي، وغيرهم. نتواصل فيما بيننا باستمرار، ثم ننقل التوجيهات إلى اللاعبين الشباب. قبل كل مباراة، نجتمع ونتناقش حول المباراة وخطة اللعب، ثم نشاركها مع المدرب. بعد ذلك، نتأكد من فهم اللاعبين الشباب للمطلوب منهم. حتى الآن، أثبتت هذه الطريقة نجاحها الباهر".

وواصل: "في كأس الأمم الأفريقية، هناك دائمًا فرق مرشحة للفوز، ونحن أحدها. لكنني دائمًا ما أذكّر اللاعبين بالهدوء لأن هذه البطولة لا يفوز بها دائمًا الفريق الأفضل. لقد تعلمنا ذلك من التجربة. في عام 2021، لم نلعب بشكل رائع في دور المجموعات، لكننا فزنا بالكأس. اليوم، الأهم هو الفوز بالمباراة - بغض النظر عن الطريقة. العقلية هي كل شيء. في هذه المرحلة، لم يعد شيء يُفاجئني. كل شيء وارد. لذلك يجب أن يكون التركيز في أعلى مستوياته. مهما حدث في المباراة، يجب أن نبقى متماسكين ونواصل التقدم. هذه المرحلة حاسمة، والقوة الذهنية هي التي ستصنع الفارق".

وشدد: "مالي من أفضل الفرق في هذه البطولة حتى الآن. إنهم فريق قوي ومنضبط ومنظم للغاية. ستكون مباراة صعبة. هذه هي المباريات التي نحلم بخوضها كلاعبين. نكنّ لهم احتراماً كبيراً، ونعلم أن الفوز سيتطلب أداءً جماعياً قوياً. وحدتنا هي مصدر قوتنا الأكبر. نحن صادقون مع بعضنا البعض، ونقول الحقيقة دائمًا داخل المجموعة. بدون الوحدة، لا يمكن تحقيق الأحلام. اللاعبون الأصغر سنًا منضبطون، ويستمعون جيدًا، ويقتدون باللاعبين الأكبر سنًا. هذا التوازن هو ما يميز هذه المجموعة".

واختتم ساديو ماني: "لا يوجد قميص أفتخر بارتدائه أكثر من قميص منتخب السنغال. هذا الشعار يعني لي كل شيء. ألعب بعقلية واحدة: عندما تنتهي مسيرتي الكروية، لا أريد أن أشعر بأي ندم على ما قدمته لبلدي. لهذا السبب أسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لدي. اللعب لمنتخب السنغال ليس مجرد كرة قدم، بل هو رسالة".

اقرأ أيضًا:

آخر تتويج بكأس أمم إفريقيا للمنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي 2025



قبل صدام الكاميرون.. ماذا يفعل منتخب المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا؟



نجم المغرب السابق يتحدث عن سيناريوهات أمم إفريقيا ويوجه رسالة إلى صلاح



