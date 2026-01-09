نجم المغرب السابق يتحدث عن سيناريوهات أمم إفريقيا ويوجه رسالة إلى صلاح

تحدث محمد عزيز لاعب نهضة بركان ومنتخب المغرب السابق، عن مواجهات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، كاشفاً عن أمنياته وتوقعاته لمسار البطولة خلال المرحلة المقبلة

وقال عزيز في تصريحات تلفزيونية إنه يتمنى أن يشهد نهائي البطولة مواجهة عربية خالصة تجمع بين منتخبي المغرب ومصر، مشدداً في الوقت ذاته على صعوبة مشوار أسود الأطلس خاصة في ظل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الكاميرون.

وأوضح أن المنتخب الكاميروني يمتلك خبرات كبيرة في البطولة الإفريقية، ما يجعل اللقاء صعباً وحاسماً، مؤكداً أن وليد الركراكي يولي اهتمام بالغ بكل التفاصيل الفنية والتحضيرية قبل المباراة، في ظل جاهزية جميع اللاعبين.

وأشار نجم المغرب السابق إلى أنه من الناحية العاطفية يتمنى تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي، لكنه حذر من قوة منتخب كوت ديفوار الذي يضم عناصر مميزة تنشط في كبرى الدوريات الأوروبية.

واختتم عزيز تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب المصري يتميز باللعب الجماعي، على عكس كوت ديفوار الذي يعتمد بشكل أكبر على الحلول الفردية، مشيراً إلى أن محمد صلاح يمثل قيمة فنية كبيرة داخل صفوف الفراعنة، مراهناً على قدرة المنتخب المصري على حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.