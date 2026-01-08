مباريات الأمس
الهلال يواصل الانفراد بالصدارة بثلاثية جديدة في شباك الحزم (صور)

كتب : نهي خورشيد

07:39 م 08/01/2026
عزز نادي الهلال موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تجاوز الحزم بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

واستهل الهلال اللقاء بهدف عن طريق الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 29، لينهي الفريق الأزرق الشوط الأول متقدماً في النتيجة.

ومع انطلاق الشوط الثاني واصل الهلال ضغطه، ونجح البرتغالي روبن نيفيز في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 56.

وقبل صافرة النهاية، أكد الهلال تفوقه بإحراز الهدف الثالث عبر داروين نونيز، ليحسم المباراة بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، متقدماً بفارق أربع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد الحزم عند 13 نقطة، ليبقى في المركز الحادي عشر بجدول المسابقة.

