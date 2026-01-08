اتحاد التنس يجيب.. كيف شاركت هاجر عبدالقادر ببطولة نيروبي الدولية؟

فسر الاتحاد المصري لكرة التنس، الجدل المثار في الساعات الماضية، حول مشاركة اللاعب المصرية هاجر عبدالقادر، في بطولة نيروبي للتنس التي أقيمت في كينيا.

اللاعب هاجر عبدالقادر أثارت جدل الجماهير بعد انتشار مقطع فيديو لها في البطولة، ليوجه سؤال للاتحاد المصري عن كيفية مشاركتها في بطولة دولية بهذا المستوى الفاضح؟.

بيان اتحاد التنس عن واقعة هاجر عبدالقادر

أصدر الاتحاد المصري للتنس اليوم الخميس، بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فسر فيه كواليس مشاركة اللاعبة في بطولة نيروبي للتنس.

وقال البيان: "بالإشارة إلى اللاعبة هاجر عبد القادر التي تحمل الجنسيه المصريه والتي شاركت في احدى البطولات الدولية المقامة في كينيا والمطلوب توضيح عن مشاركتها في هذه البطولة، نودّ أن نوضح أنها غير مسجلة لدى الاتحاد المصري للتنس، وليست مدرجة في أي من قوائم لاعبينا الرسمية.

وتابع البيان: "بناءً على المعلومات المتوفرة لدينا، نعتقد ان اللاعبه تقيم حاليًا في كينيا، وقد شاركت في بطولة الاتحاد الدولي للتنس في نيروبي ببطاقة دعوة استثنائية مُنحت لها من قِبل الاتحاد الكيني للتنس.

وواصل: "لم يكن للاتحاد المصري للتنس أي دور، مباشر او غير مباشر، في ترشيح اللاعبة او طلب أو الموافقة على منحها هذه البطاقة، ولم يكن الاتحاد المصري للتنس مشاركا بأي شكل من الأشكال في دخول اللاعبة إلى هذه البطولة والمشاركة فيها.

وأردف: "بناءً على ذلك، لا نملك أي معلومات فنية أو تنافسية أو إدارية إضافية بخصوص اللاعبة أو ظروف مشاركتها في البطولة حيث ان المشاركه و طريقة واختتم: "الحصول على البطاقة لا تخص الاتحاد المصري للتنس لانها بطولة دولية لا تخضع لاي قواعد او لوائح الاتحاد المصري إنما تتبع لوائح الاتحاد الدولي للتنس التي تنص على أن كل دولة تنظم بطولة دولية لها الحق في منح بطاقات الدعوة الاستثنائية لأي لاعب يحمل اي جنسيه دون تدخل من اتحاده الوطني مما يؤكد أن الاتحاد المصري للتنس ليس له دور ولا يتحمل أي نتائج من مشاركة المذكورة".