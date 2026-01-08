تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

تابعنا على

استقر ميكل أرتيتا٬ المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي التشكيل الذي سيخوض به مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي.

ويلاقي فريق أرسنال نظيره ليفربول اليوم الخميس٬ ضمن منافسات الجولة ال٢١ من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم ٢٠٢٦.

ونعرض خلال السطور التالية تشكيل أرسنال لمواجهة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، بييرو هينكابي

خط الوسط: مارتن أوديجارد، مارتن زوبيمندي، ديكلان رايس

خط الهجوم: نوني مادويكي، فيكتور جيوكيريس، لياندرو تروسارد

ويذكر أن فريق آرسنال يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٤٨ نقطة.