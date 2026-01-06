سجل أماد ديالو لاعب منتخب كوت ديفوار، رقما تاريخيا مع منتخب بلاده، بعد هدفه في مرمى بوركينا فاسو اليوم، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم بكأس أمم أفريقيا.

واستعاد ديالو بهدفه اليوم، رقما غائبا للمنتخب الإيفواري في كأس أمم أفريقيا، منذ أكثر من 13 عاما، بعدما رفع عدد أهدافه في البطولة حتى الآن إلى 3 أهداف.

وبات ديالو أول لاعب إيفواري، يسجل ثلاثة أهداف في نسخة واحدة من كأس أمم أفريقيا، منذ نسخة البطولة عام 2012، بعدما سجل دروجبا 3 أهداف في نسخة البطولة عام 2012.

ويذكر أن الفائز من مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار، سيلاقي في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المنتخب المصري، يوم السبت المقبل 10 يناير الجاري.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين

"لدعم نجله".. 5 صور لحضور زين الدين زيدان مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية